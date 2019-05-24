Yozgat'a şehit ateşi düştü

YOZGAT, (DHA)- IRAK'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Köklü'nün, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

Uzman Onbaşı Mehmet Köklü'nün şhit olduğu haberini, memleketi Yozgat'ın Akdağmadeni Yeşiltepe Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililer verdi. Oğlunun acı haberini alan 5 çocuk annesi Güllü Köklü, gözyaşlarına boğuldu. Eşini 12 yıl önce kaybeden Güllü Köklü'yü, diğer aile bireyleri teselli etmeye çalıştı.

Yaklaşık 1 yıl önce göreve başlayan şehit Mehmet Köklü'nün baba evinin balkonuna ve sokağa Türk bayrağı asıldı. Yakınları ve komşuları, taziye için eve gelmeye başladı.

ehidin cenazesinin, yarın ilçede düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

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