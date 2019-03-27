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Yozgat'ta 302 bin 710 seçmen bin 345 sandıkta oy kullanacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2019 13:46 | Son Güncelleme

Yozgat'ta 302 bin 710 seçmen bin 345 sandıkta oy kullanacak

Yozgat'ta 302 bin 710 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

Bin 345 sandığın kurulacağı Yozgat'ta, Yozgat Belediye Başkanı, ilçe ve belde belediye başkanları, belediye ve il genel meclis üyeleri ile muhtarlar oyalanacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yürürlüğe girmesi sonrası yapılacak ilk yerel seçimlerde Yozgatlılar kendi ilçe ve belde belediye başkanını, il genel meclis ve belediye meclisi üyeleri ile muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

- 5 yılda 4 bin 976 seçmen azaldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Yozgat'ta 302 bin 710 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014’te yapılan yerel seçimlerden bu yana Yozgat'taki seçmen sayısı 4 bin 976 düştü.

Yozgat'ta kurulacak sandık sayısı da bir önceki seçime göre azaldı. 2014’teki yerel seçimlerde bin 392 sandık kurulurken bu seçimlerde bin 345 sandıkta oy kullanılacak.

- En fazla seçmen Yozgat merkezde

Yozgat'ta en fazla seçmen ve sandık Yozgat merkezde bulunuyor. Yozgat merkezdeki 68 bin 192 kayıtlı seçmen için 279 sandık kurulacak.

Yozgat merkezden sonra ikinci sırada 235 sandık ve 56 bin 800 seçmenle Sorgun, üçüncü sırada da 142 sandık ve 30 bin 507 seçmenle Akdağmadeni geliyor. 16 sandık ve 3 bin 708 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Çandır ilçesinde olacak.

İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları şöyle:

İlçe adı

Sandık sayısı

Seçmen sayısı

Akdağmadeni

142

30 bin 507

Aydıncık

42

7 bin 682

Boğazlıyan

102

25 bin 539

Çandır

16

3 bin 708

Çayıralan

47

10 bin 955

Çekerek

71

14 bin 601

Kadışehri

41

8 bin 34

Saraykent

40

9 bin 820

Sarıkaya

114

24 bin 235

Sorgun

235

56 bin 800

Şefaatli

71

11 bin 746

Yenifakılı

19

4 bin 406

Yerköy

126

26 bin 485

Yozgat Merkez

279

68 bin 192

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sandık ve seçmen sayısı Yozgat

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