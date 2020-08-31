HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yozgat’ta biyogaz üretim kuyusu can aldı: 2 ölü

Yozgat’ta biyogaz üretim kuyusu can aldı: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 14:59 | Son Güncelleme

Yozgat’ta ahırdaki biyogaz üretim kuyusunu temizlemek isteyen 2 kardeş, hidrojen sülfür gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay, Sorgun ilçesi Araplı Kasabasında sabah saatlerinde meydana geldi.

Yozgat’ta ahırdaki biyogaz üretim kuyusunu temizlemek isteyen 2 kardeş, hidrojen sülfür gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Sorgun ilçesi Araplı Kasabasında sabah saatlerinde meydana geldi. İlçede besicilikle uğraşan Ayhan ve Osman Ertuğrul isimli iki kardeş, sabah saatlerinde ahırdaki biyogaz üretim kuyusunu temizlemek istedi. Yaklaşık 4 metre derinliğindeki üretim kuyusunu temizlemek için kuyuya giren Osman Ertuğrul’dan (35) uzun süre haber alamayan ağabeyi Ayhan Ertuğrul da (48) biyogaz üretim kuyusuna indi. Ancak Osman Ertuğrul ile yardımına koşan ağabeyi bir daha yukarı çıkamadı.
Olay üzerine yakınları 112 acil servis ekipleri ve jandarmadan yardım istedi. Vatandaşların yardımıyla iki kardeş kuyudan çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde iki kardeşin öldüğünü belirledi.
Hayatlarını kaybeden Ayhan ve Osman Ertuğrul’un cenazesi otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
AFAD ekiplerinin olay yerinde yapığı gaz ölçümlerinde hidrojen sülfür gazı tespit edildiği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uçan araba SkyDrive deneme uçuşunu gerçekleştirdi!Uçan araba SkyDrive deneme uçuşunu gerçekleştirdi!
'30 Ağustos' kutlamasında korku dolu anlar!'30 Ağustos' kutlamasında korku dolu anlar!
Koronavirüsten dolayı mesai saatleri değişecek mi?Koronavirüsten dolayı mesai saatleri değişecek mi?
En Çok Okunan Haberler
Bilim dünyasından 'yeni ve daha ölümcül hastalık' uyarısı
Bilim dünyasından 'yeni ve daha ölümcül hastalık' uyarısı
'Acun'u yatağıma attım'
'Acun'u yatağıma attım'
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Ankara Valiliğinden yeni koronavirüs kararları!
Ankara Valiliğinden yeni koronavirüs kararları!
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti
Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti
İlginizi Çekebilir
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Diğer Haberler
Papa'nın Doğu Akdeniz açıklamasına Türkiye'den yanıt
Papa'nın Doğu Akdeniz açıklamasına Türkiye'den yanıt
Panik anları! Zeydan Karalar iplere takılmaktan son anda kurtuldu
Panik anları! Zeydan Karalar son anda kurtuldu
Pandemi sürecinde temizlenen hava yeniden kirlendi, eski seviyelere döndü
Pandemi sürecinin belki de tek güzel haberiydi! Eskiye döndü
Acı olay! Koronavirüs anne ve bebeği birbirinden ayırdı
Acı olay! Koronavirüs anne ve bebeği birbirinden ayırdı
'Sağlık Bakanlığı grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirdi'
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'da! Sel bölgesini havadan inceledi
Erdoğan sel bölgesini havadan inceledi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.