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Yozgat’ta sel sonrası hasar tespitine başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 17:38 | Son Güncelleme

YOZGAT'ta dün akşam etkili olan şiddetli yağmur ve yol açtığı su taşkınlarının kentte yarattığı hasar, havanın aydınlanmasıyla gün yüzüne çıktı.

Yozgat’ta sel sonrası hasar tespitine başlandı

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT'ta dün akşam etkili olan şiddetli yağmur ve yol açtığı su taşkınlarının kentte yarattığı hasar, havanın aydınlanmasıyla gün yüzüne çıktı. Hasar tespit çalışmaları sabah saatlerinde başladı.
Yozgat ve köylerinde etkili olan yağmur yağışı su taşkınlarına neden oldu. Yollardan aşan sel suları, trafik akışını aksattı. Merkeze bağlı Çalılı, Gökçekışla, Başınayayla, Topçu, Başıbüyüklü köylerinde ekili alanlar hasar gördü, evleri su bastı. Çalılı Köyü’nde evleri ve sebze bahçeleri sel sularından etkilenen köylüler, sabah saatlerinde evlerine dolan çamurları temizledi. Evine sel suları dolan Osman Koç, sebze bahçelerinin tamamen çamurla kaplandığını belirterek, "Evimizde bulunan eşyalar da kullanılamaz hale geldi. Evin içerisinde 50 santim çamur vardı ve temizlemeye çalışıyoruz" dedi.
‘GEÇİMİMİZ BU BAHÇEYE BAĞLIYDI, SEBZELERİN TAMAMI YOK OLDU’
Sel sularının geldiğini akrabalarının haber vermesiyle öğrenen ve evlerinden son anda çıktıklarını ifade eden 60 yaşındaki Meryem Tuygun, 6 dekarlık bahçesine ektiği çeşitli sebzelerin tamamının yok olduğunu ifade ederek, "Geçimimiz tamamen bu bahçeye bağlıydı. Torunlarımız kullandığı ATV motor, çapa makinesi ve su motoru da sel sularına kapılmış. Ne yapacağız bilemiyorum" diye konuştu.
Gökçekışla Köyü’nde yaşayan Süleyman Kandamir ise "Evin içerisindeki eşyalar tamamen çamur içerisinde. 8 dekarlık bahçemizde de hiçbir şey kalmadı" dedi. Sel sularını dolduğu tavuk kümesinde 535 tavuğun telef olan Gülhan Karaca da "Sel suları sabah saatlerine kadar aktı. Seraların beton destekleri yıkıldı. Sel sularının önünde hiçbir şeyin duramayacağını gördük" diye konuştu.
Su taşkınlarından zarar gören alanlarda hasar tespit çalışması başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Yozgat’ta sel sonrası hasar tespitine başlandıYozgat’ta sel sonrası hasar tespitine başlandıYozgat’ta sel sonrası hasar tespitine başlandıYozgat’ta sel sonrası hasar tespitine başlandı

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