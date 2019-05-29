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Yozgat'ta tarihi eser operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 10:59 | Son Güncelleme

Matbaanın Avrupa'da ilk kullanılmaya başlandığı dönemde basıldığı değerlendirilen Almanca yazılı kitap ele geçirildi

Yozgat'ta jandarma ekipleri, tarihi eser olduğu değerlendirilen Almanca yazılı kitabı satmak için müşteri arayan 3 zanlıyı gözaltına aldı.

İstanbul'dan Sorgun ilçesine bağlı Doğankent beldesine otomobille gelen kişilerin tarihi eser satmak için alıcı aradığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

Doğankent'te şüpheli aracı durdurarak arama yapan ekipler, Avrupa'da matbaanın kullanılmaya başladığı dönemde ilk basılan kitaplardan olduğu değerlendirilen Almanca yazılı bin 44 sayfadan oluşan kitap ele geçirdi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı, kitap Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Almanca doğankent tarihi eser Yozgat

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