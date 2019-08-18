HABER

YPG'li terörist, 'oyuncak ayı'lı bombayı orada patlatacakmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 13:38 | Son Güncelleme

Konya Ereğli'de oyuncak ayı içerisinde gizlenmiş bomba ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Türkiye'de eylem yapma niyetinde olduğu belirlenen YPG/PKK'lı terörist 'Mahmud Ahmet' kod adlı Halaf Casım Hasan, örgütün kendisine gösterdiği yerin tuvaletine bilyeyle güçlendirilmiş uzaktan kumandalı bombayı koyup patlatacağını itiraf etti.

YPG'li terörist, 'oyuncak ayı'lı bombayı orada patlatacakmış

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Ağustos günü saat 01.00 sıralarında, Ereğli- Konya yolundaki dinlenme tesisi önünde yaptıkları rutin kontrol sırasında, şüphe üzerine Suriye uyruklu Wisam İnad'ın (33) kullandığı hafif ticari aracı durdurdu. Adana'dan Konya'ya giden ve içinde 1'i çocuk, 3'ü kadın 8 kişinin olduğu araçta arama yapan polisler, bagajdaki sırt çantasında bulunan oyuncak ayı içine gizlenen 500 gram patlayıcı madde ele geçirdi. Etkisini artırmak için bilyeyle güçlendirildiği ve cep telefonu ile uzaktan kumanda edilebildiği belirlenen patlayıcı, Konya Emniyet Müdürlüğü'nden gelen bomba uzmanı ekiplerince incelemeye alındı.

SORGUYA ALINDILAR

Sürücü ile birlikte araçta bulunan Abdurrazak El Mutıh (29), Selmen El Mutıh (18), Esma El İnad (20), Zekiye El Nevay (59), Abdulrezzak El Hamdu (22) ve Mahmud Ahmet (22) gözaltına alındı. Yanlarında Melek El Hamdu (2) adlı çocuğun da bulunduğu şüphelilerin, kendilerine aile görünümü vererek, kontrol noktalarından kolaylıkla geçmeyi planladıkları belirtildi. Şüpheliler, Konya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek, sorguya alındı.

AYN EL ARAB'DA EĞİTİLMİŞ

Üzerinde 'Mahmud Ahmet' adına çıkarılan geçici koruma kimlik belgesi bulunan teröristin gerçek adının, Halaf Casım Hasan olduğu ortaya çıktı. Sorgusunda, 2 ay önce örgüte katıldığını itiraf eden teröristin, Ayn el-Arab'daki eğitim kampında YPG/PKK'lı teröristler tarafından eğitildiğini, bomba ve çeşitli makineli silahları kullanma eğitimi aldığını söyledi. Örgütün, geçici koruma kimlik belgesi çıkarttığı teröristi Suriyeli aile içinde gizleyerek, Türkiye'ye gönderdiği tespit edildi. Şüphelilerin aile görünümü vererek, polisin kendilerini aramayacağını düşündükleri de belirlendi.

BOMBAYI BAĞLAYIP, TUVALETE BIRAKACAKMIŞ

Sorgusunda, örgütün kendisine eylem yapacağı yerin bilgisayar üzerinden fotoğraflarını gösterdiğini söyleyen terörist Halaf Casım Hasan, "2 ay önce örgüte katıldım. YPG/PKK, bölgede yaşayan Suriyeli Arapları 'zorunlu askerlik hizmeti' adı altında zorla silah altına alıyordu. YPG'liler bana eylem yaptığım taktirde bu askerlik görevinden muaf tutulacağımı söyledi. Beni bununla ikna ettiler. YPG'li yöneticiler bana eylem yapacağım yerin fotoğraflarını gösterdi. Oyuncak ayı içine gizlenmiş ve cep telefonu ile uzaktan kumanda edilebilen bombayı da verdiler. Ben kampta 15 gün boyunca bomba eğitimi aldım. Eylem yapılacak yere gittiğimde bombanın kablolarını bağlayıp tuvalete bırakacaktım. Eylemden sonra da Suriye'ye dönmeyi planlıyordum. Üzerimde yakalanan dolar ve Türk paralarını da YPG/PKK'lılar tarafından bana verildi" dedi.

Terörist Halaf Casım Hasan'ın kendisi ile irtibat kuran ve eğitim veren YPG'li teröristlerin isimlerini de deşifre ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Gece kavanoza koydu! Sabah uyandığında 37 yavrusu vardıGece kavanoza koydu! Sabah uyandığında 37 yavrusu vardı
Bayram dönüşü Bolu geçişinde trafik yokBayram dönüşü Bolu geçişinde trafik yok
Sarımsak üreticileri, festivaldeki satışlardan memnunSarımsak üreticileri, festivaldeki satışlardan memnun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Konya oyuncak ayı bomba

En Çok Okunan Haberler

Gözyaşlarını tutamadı: Ben size köpek gibi yalvardım

Gözyaşlarını tutamadı: Ben size köpek gibi yalvardım

İstanbul'da feci kaza! Hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldı

İstanbul'da feci kaza! Hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldı

Büyük vefasızlık! Kimse gelmedi

Büyük vefasızlık! Kimse gelmedi

Milli futbolcumuz hastaneye kaldırıldı

Milli futbolcumuz hastaneye kaldırıldı

Ekrem İmamoğlu, Eminönü'nde incelemelerde bulundu

Ekrem İmamoğlu, Eminönü'nde incelemelerde bulundu

Mardin'den görüntülendiler! 3 kamyonette 50 terörist

Mardin'den görüntülendiler! 3 kamyonette 50 terörist

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da hastane önünde çatışma!

Hastane önünde çatışma! Çok sayıda polis sevk edildi

Son dakika: Milas'ta orman yangını! Giderek büyüyor

Milas'ta orman yangını! Giderek büyüyor

Hakkari'de İHA alarmı!

Asker alarma geçti! Ateş altına alındı

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Son dakika: Metina'ya hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

Bankadan çıkan iş adamını takip edip 24 bin lirasını çaldılar

Bankadan çıkan iş adamına tuzak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.