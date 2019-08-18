YPG'li terörist, 'oyuncak ayı'lı bombayı orada patlatacakmış

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Ağustos günü saat 01.00 sıralarında, Ereğli- Konya yolundaki dinlenme tesisi önünde yaptıkları rutin kontrol sırasında, şüphe üzerine Suriye uyruklu Wisam İnad'ın (33) kullandığı hafif ticari aracı durdurdu. Adana'dan Konya'ya giden ve içinde 1'i çocuk, 3'ü kadın 8 kişinin olduğu araçta arama yapan polisler, bagajdaki sırt çantasında bulunan oyuncak ayı içine gizlenen 500 gram patlayıcı madde ele geçirdi. Etkisini artırmak için bilyeyle güçlendirildiği ve cep telefonu ile uzaktan kumanda edilebildiği belirlenen patlayıcı, Konya Emniyet Müdürlüğü'nden gelen bomba uzmanı ekiplerince incelemeye alındı.

SORGUYA ALINDILAR



Sürücü ile birlikte araçta bulunan Abdurrazak El Mutıh (29), Selmen El Mutıh (18), Esma El İnad (20), Zekiye El Nevay (59), Abdulrezzak El Hamdu (22) ve Mahmud Ahmet (22) gözaltına alındı. Yanlarında Melek El Hamdu (2) adlı çocuğun da bulunduğu şüphelilerin, kendilerine aile görünümü vererek, kontrol noktalarından kolaylıkla geçmeyi planladıkları belirtildi. Şüpheliler, Konya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek, sorguya alındı.