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YPG'ye katıldığı gerekçesiyle Türkiye'de hüküm giyen İngiliz: Yardım için hükümetime yalvarıyorum

17.09.2018 09:30 | Son Güncelleme

Suriye'de Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı savaşmak amacıyla Kürt Halk Savunma Birlikleri'ne (YPG) katıldığı gerekçesiyle Türkiye'de "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan hüküm giyen eski İngiliz asker Joe Robinson, İngiltere hükümetinden kendisine yardım etmesini istedi.

Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuksuz yargılanan Robinson'ı "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasından suçlu bularak, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

25 yaşındaki Robinson, 2017 yılında 23 yaşındaki nişanlısı Mira Rojkan ile Aydın'ın Didim ilçesinde tatil yaparken gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Robinson, dört ay tutuklu kalmasının ardından Kasım 2017'de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış ve hakkında yurt dışına çıkış yasağa konulmuştu.

Geçen hafta yapılan mahkeme karar duruşmasında, Robinson hakkındaki adli kontrol şartlarının ve yurt dışı çıkış yasağının sürmesine hükmetti.

Rojkan da "terör örgütü propagandası yapmak"tan suçlu bulunarak, 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ancak, hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunmayan Rojkan ise şu an tahliye edilmesinin ardından gittiği İngiltere'de bulunuyor.

Robinson, dün akşam İngiliz ITV News kanalına yaptığı açıklamada, "duygusal çöküntü içinde" olduğunu söyledi.

Robinson, "Bu mesele 14 aydır devam ediyor. İlk dört ay boyunca, günün 23 saatini yüksek güvenlikli bir cezaevinde tek kişilik hücrede tutuldum. Üç ay günışığı görmedim ve dört ay boyunca nişanlımı ne görmeme ne de konuşmama izin verildi" dedi.

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Robinson, "İngiliz hükümetine bir şeyler yapması için kelimenin tam anlamıyla yalvaracak noktaya geldim" diye konuştu.

"JEREMY HUNT TÜRK MAKAMLARLA TEMASA GEÇMELİ"

Nişanlısı Rojkan da İngiliz Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'tan devreye girmesini istedi.

Rojkan, "İngiltere artık bir şey yapamayacağını söylemeyi bırakmalı. Bir şeyler yapabileceklerini biliyoruz… (Hunt'ın) diplomatik düzeyde Türk makamlarıyla temasa geçmesi gerekiyor" dedi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, yetkililerin Robinson'a her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirterek, "Bu davayı çok yakından takip ediyoruz ve meseleyi de Türk makamlarıyla gündeme getirdik" dedi.

Robinson, Temmuz 2015'te Suriye'de YPG saflarında yalnızca bir ay zaman geçirdiğini ve bu süre içerisinde tıbbi destek sağladığını söylüyor.

Suriye'nin kuzeyinde Kürtlerin oluşturduğu Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı YPG, Batı'nın IŞİD'le mücadelede sahadaki en önemli ortakları arasında yer alıyor.

Türkiye, PYD'yi ve YPG'yi PKK'nın bir kolu olarak görüyor ve "terör örgütü" olarak tanımlıyor.

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YPG ingiltere Türkiye Tutuyklu joe robinson

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