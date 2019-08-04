HABER

YPG/PKK'lı teröristlerden ÖSO mevzilerine saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 13:08 | Son Güncelleme

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Bab ilçesinden Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) cephe hatlarına sızmaya çalışması sonucu gece boyunca şiddetli çatışmalar yaşandı - Çatışmalarda 3 ÖSO mensubu hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı

AZEZ (AA) - Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK'nın, Azez ile Bab ilçesinde konuşlu Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin cephe hatlarına sızma girişimi üzerine yaşanan çatışmalarda 3 ÖSO mensubu hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Tel Rıfat ve çevresinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK, gece saatlerinde Bab ilçesinin Abla köyünden ÖSO cephe hattına sızmaya çalıştı.

Terör örgütü YPG/PKK ile ÖSO mensupları arasında Azez'in güneyindeki Kelecebrin, Mare ilçesinin batısındaki Şeyh İsa ve Bab ilçesinin batısındaki Abla Hazvan ve Dikmetaş noktalarında gece boyunca uzun namlulu silahlarla şiddetli çatışmalar yaşandı.

Terör örgütünün sızma girişimini püskürten ÖSO mensuplarından 3'ü hayatını kaybederken, 3'ü de yaralandı.

Tel Rıfat ve çevresinde konuşlu terör örgütü YPG/PKK, sık sık muhaliflerin kontrolündeki Azez, Marea, Kefer Kelbin ve Cibrin bölgelerinde sivil yerleşim yerlerini ve Özgür Suriye Ordusu mevzilerini hedef alıyor.

Manş Denizi'ni uçarak geçtiManş Denizi'ni uçarak geçti
Dondurma sırası beklerken hayat kurtardıDondurma sırası beklerken hayat kurtardı
Kurbanlık koyunlar satış öncesi derede yıkandıKurbanlık koyunlar satış öncesi derede yıkandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çatışma ÖSO YPG/PKK

En Çok Okunan Haberler

ABD şokta! Peş peşe saldırılar

ABD şokta! Peş peşe saldırılar

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 9 Ağustos'ta

Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 9 Ağustos'ta

Başbakan'dan gençlere çağrı: Türkiye'ye gidin

Başbakan'dan gençlere çağrı: Türkiye'ye gidin

Başvuru yapacaklar dikkat! Yoğun ilgi geldi, süre uzatıldı

Başvuru yapacaklar dikkat! Yoğun ilgi geldi, süre uzatıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzon'da mahalleli ayı korkusundan evlerine giremiyor

Her yolu denediler! Korkudan evlerine giremiyorlar

Bodrum'u ayağa kaldıran genç hakkında karar verildi

Bodrum'u ayağa kaldırmıştı! Karar verildi

Adana'da çökertilen dolandırıcılık çetesinin elebaşı kendini böyle savundu

Aile boyu 'avcı' çıkmışlardı! Kendini böyle savundu

Irak'ın kuzeyine hava harekatı!

Bakanlık açıkladı! Öldürüldüler

Yedek astsubaylığa yoğun ilgi geldi, başvuru süresi uzatıldı

Başvuru yapacaklar dikkat! Yoğun ilgi geldi, süre uzatıldı

Kadıköy'de kaldırama çıkan araç takla attı!

İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Yol trafiğe kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.