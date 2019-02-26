YPG/PYD'li teröriste, 7 yıl 6 ay hapis cezası

Zafer BARIŞ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, PKK'nın Suriye kolu YPG/PYD terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Hasan Elcuma Elşemma (36), 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye uyruklu Hasan Elcuma Elşemma'nın kaçak yollardan Türkiye'ye girdiğini ve Kayseri'de bulunduğunu belirledi. Terör örgütü YPG/PYD adına silahlı eylemlerde bulunduğu iddia edilen Elşemma, 4 Ocak'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak, tutuklandı.

'YPG'DE 2 AY GÖREV YAPTIM'

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklu yargılanan sanık, karar duruşmasında hakim karşısında çıktı. Evli ve 2 çocuk babası Hasan Elcuma Elşemma, tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında, Kayseri'ye yasa dışı yollarla girdiğini, hayvancılıkla geçimini sağladığını söyledi. Sanık, ''YPG'de 5 yıl önce 2 ay görev yaptım; ancak herhangi bir eğitim almadım. Elime bir av tüfeği verdiler, köyleri bekler, nöbet tutardım. Bazen de kasabaların girişlerinde kontrol nöbeti tutardım. Beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Elşemma'ya 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

