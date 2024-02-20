YRP'li vekil Suat Pamukçu istifa ettiğini duyurdu! "Kuruluş felsefesinden uzaklaştı"

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, partisini seçim politikasından dolayı eleştirerek istifa etti. Pamukçu bağımsız kalacağını belirtti.

"FELSEFESİNDEN UZAKLAŞTI"

Pamukçu istifa metininde, "Kurucusu olduğum partimizin son genel seçimlerden sonra kuruluş inancı ve felsefesinden uzaklaştığını müşahede etmekteyim. Bugüne kadar aklı selimin avdet edeceğini ümitle bekledim. Mahalli seçimlerle ilgili aday tespitlerinde de partimizin temel görüşü yerine oy hesabı yapıldığını ve inancımızla uyumlu olmayan adayların gösterildiğini görmek beklentimizin boşuna olduğunu göstermiştir. Bilvesile partimizden istifa ettiğimi saygıyla bilgilerinize sunarım." ifadelerini kullandı.

Pamukçu, bağımsız milletvekili olarak kalacağını açıkladı.

Yeniden Refah Partisinin Meclis'teki sandalye sayısı Pamukçu'nun istifasıyla 4'e düşerken, bağımsız milletvekili sayısı 7'ye yükseldi.

ERBAKAN: 'AK PARTİ'NİN YEDEK LASTİĞİNE DÖNERİZ'

Yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nin AK Parti ile anlaşabileceği iddiaları konuşulurken, Genel Başkan Fatih Erbakan adeta ters köşe yaptı. "AK Parti'nin yedek lastiğine döneriz" sözleriyle iddialara noktayı koyan Erbakan'ın Ankara ve İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili tahmini ise gündem yarattı.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır





