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YSK 1. TUR SEÇİM SONUÇLARINI AÇIKLADI! Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan

19.05.2023 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs Pazar günü tüm Türkiye genelinde seçime gidildi. Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi sonuçlarını açıkladı. Sonuçların Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla oranlar netleşmiş oldu. Peki, Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu kaç oy aldı? Oy oranları ne? Ayrıntılar haberimizde...

YSK 1. TUR SEÇİM SONUÇLARINI AÇIKLADI! Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan

Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs seçimlerine dair resmi sonuçları açıkladı. Yüksek Seçim Kurulu'nun, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve adaylıktan çekilen Muharrem İnce'nin oy oranları da belli olmuş oldu. İşte resmi oranlar...

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE KİM KAÇ OY ALDI?

YSK tarafından açıklanan 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,52, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88 oy aldı. Sinan Oğan'ın oyu ise yüzde 5,17 olarak duyuruldu.

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14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI OY ORANLARI

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YSK 14 Mayıs seçimlerinin kesin sonuçlarını yayınladıYSK 14 Mayıs seçimlerinin kesin sonuçlarını yayınladı
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