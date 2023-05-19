YSK 1. TUR SEÇİM SONUÇLARINI AÇIKLADI! Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan

Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs seçimlerine dair resmi sonuçları açıkladı. Yüksek Seçim Kurulu'nun, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve adaylıktan çekilen Muharrem İnce'nin oy oranları da belli olmuş oldu. İşte resmi oranlar...

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE KİM KAÇ OY ALDI?

YSK tarafından açıklanan 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,52, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88 oy aldı. Sinan Oğan'ın oyu ise yüzde 5,17 olarak duyuruldu.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI OY ORANLARI





