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YSK Başkanı Sadi Güven, oy oranlarını açıkladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 10:34 | Son Güncelleme

YSK Başkanı Sadi Güven, seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 54.21, Binali Yıldırım'ın ise yüzde 44.99 oy aldığını duyurdu.

YSK Başkanı Sadi Güven, oy oranlarını açıkladı!

YSK Başkanı Sadi Güven, 23 Haziran seçimleriyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Güven, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 54.21, Binali Yıldırım'ın ise yüzde 44.99 oy aldığını duyurdu. Güven, "Ekrem İmamoğlu 4 milyon 741 bin 868, Binali Yıldırım 3 milyon 935 bin 453 oy aldı" dedi.

Güven'in açıklamaları şöyle:

Saat 15:00'e kadar ilçe seçim kuruluna itiraz hakkı olanların itiraz hakkı var. Seçim kurulumuz bunu inceleyerek perşembe 17:00'ye kadar karara bağlayacaktır. İl seçim kuruluna da cuma 17:00'ye kadar itiraz olacak. Ardından YSK'ya 3 gün içinde itiraz süreci var.


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Anahtar Kelimeler:
YSK başkanı Sadi Güven

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