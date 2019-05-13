YSK, CHP ve İYİ Parti'nin İstanbul seçiminin tümünün iptal istemini reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP ve İYİ Parti'nin yaptığı itirazlarla ilgili kararını açıkladı.

YSK, CHP ve İYİ Parti'nin İstanbul seçiminin tümünün iptali istemini reddetti. Ret kararı oybirliği ile alındı.

24 HAZİRAN İTİRAZINA DA RET

Kurul ayrıca CHP ve İYİ Parti'nin 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin iptali için tam kanunsuzluk gerekçesiyle yaptığı başvuruları da reddetti.

CHP, "sandık kurullarında kamu görevlisi olmayan kişilerin görev yaptığı" gerekçesiyle İstanbul'da 31 Mart 2019'da yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin YSK tarafından iptal edilmesi nedeniyle, İstanbul'daki tüm ilçe belediye başkanlığı seçimleri ile 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin iptali için "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle YSK'ye başvurmuştu. İYİ Parti de aynı talepte bulunmuştu.

YSK, AK Parti'nin itirazı üzerine İstanbul'da büyükşehir seçimlerinin 23 Haziran'da yenilenmesi kararını vermişti.

MUSTAFAKEMALPAŞA BAŞVURUSUNA DA RET

Ayrıca İYİ Parti'nin Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki seçimin iptaline yönelik itirazını da reddedildi. İYİ Parti daha önceden sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlisi olmadıkları gerekçesiyle Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi için iptal başvurusu yapmıştı. Bu kararın ardından 6 Mayıs'ta YSK, aynı gerekçeyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini reddetmişti. Bu karar üzerine İYİ Parti söz konusu itirazın yeniden değerlendirilmesi için başvuru yapmıştı.

