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  4. YSK'dan bir iptal kararı daha! AK Parti adayı mazbatasını bile almıştı ama o ilçede seçimler iptal edildi...

YSK'dan bir iptal kararı daha! AK Parti adayı mazbatasını bile almıştı ama o ilçede seçimler iptal edildi...

07.04.2024 07:15
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YSK'dan bazı ilçeler için seçim iptali kararları gelmeye devam ediyor. Son olarak alınan karara göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde AK Parti adayı Ali Murat Bucak önde tamamlayıp mazbatasını alırken, Yeniden Refah Partisi'nin itirazı üzerine İl Seçim Kurulu seçimleri iptal etme kararı aldı.

YSK'dan bir iptal kararı daha! AK Parti adayı mazbatasını bile almıştı ama o ilçede seçimler iptal edildi...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni AK Parti adayı Ali Murat Bucak önde tamamlayıp mazbatasını alırken, Yeniden Refah Partisi'nin itirazı üzerine İl Seçim Kurulu seçimleri iptal ederek, 2 Haziran Pazar günü yenilenmesine karar verdi.

Siverek'te, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni AK Parti önde tamamladı. Seçimlerde 45 bin 369 oy alan AK Parti adayı Ali Murat Bucak mazbatasını alarak, göreve başladı. Ancak, seçim sonuçlarına Yeniden Refah Partisi itirazı etti. İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedilen itirazı görüşen Şanlıurfa İl Seçim Kurulu, seçimlerin iptal edilerek, 2 Haziran Pazar günü tekrar yapılmasına karar verdi. (DHA)Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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YSK Şanlıurfa Siverek iptal karar Seçim 2024
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