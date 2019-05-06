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YSK, İstanbul'da seçimin yenilenmesine karar verdi (5)

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.05.2019 23:24 | Son Güncelleme

YSK BAŞKANI GÜVEN: YARGI SÜRECİ SONA ERDİ Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, bina çıkışında açıklamada bulundu.

YSK BAŞKANI GÜVEN: YARGI SÜRECİ SONA ERDİ
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, bina çıkışında açıklamada bulundu. Güven, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararı ile ilgili olarak, "Yargı süreci sona erdi. YSK 11 yüksek mahkeme üyesiyle ve tam sayıyla yaptığı toplantı sonucunda kararlarını verdi. Bu kararları da size yazılı olarak ilettik. Söyleyeceklerim bu kadar." diye konuştu. Güven yaptığı bu kısa açıklamalanın ardından soru almadan aracına binerek YSK'dan ayrıldı.

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HDP'den YSK'nın İstanbul'da seçimin yenilenmesi kararına tepkiHDP'den YSK'nın İstanbul'da seçimin yenilenmesi kararına tepki
YSK, İstanbul'da seçimin yenilenmesine karar verdi (3)YSK, İstanbul'da seçimin yenilenmesine karar verdi (3)

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