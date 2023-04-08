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YSK OY PUSULASI SIRALAMASI nasıl oldu? Hangi parti, kaçıncı sırada? İşte partilerin oy pusulasındaki yerleri

08.04.2023 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YSK oy pusulası sıralaması hakkında araştırmalar hız kazandı. Parti ve ittifakların oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'nda kura çekimi yaptı. Kura çekimi sonucu Cumhur İttifakı 8, Millet İttifakı 18. sırada yer aldı. İttifaklar içindeki parti sıralamaları da belli oldu. Peki, YSK OY PUSULASI SIRALAMASI nasıl oldu? Hangi parti, kaçıncı sırada? İşte partilerin oy pusulasındaki yerleri...

YSK OY PUSULASI SIRALAMASI nasıl oldu? Hangi parti, kaçıncı sırada? İşte partilerin oy pusulasındaki yerleri

Türkiye, 14 Mayıs'ta hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimi için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Seçime girecek ittifak ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri de belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu'nda pusuladaki sıralama için kura çekimi gerçekleştirildi. Peki YSK OY PUSULASI SIRALAMASI nasıl oldu? Hangi parti, kaçıncı sırada? İşte tüm merak edilenler..

YSK OY PUSULASI SIRALAMASI NASIL OLDU?

Çekilen kura sonucu Cumhur İttifakı 8. sırada, Emek ve Özgürlük İttifakı 9. sırada, Millet İttifakı 18. sırada, Ata İttifakı ise 19. sırada yer alacak.

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İŞTE KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI:

Bağımsız Türkiye Partisi - 20. sıra

Anavatan Partisi - 12. sıra

Türkiye Değişim Partisi - 2. sıra

Vatan Partisi - 16. sıra

Milli Yol Partisi - 15. sıra

Halkın Kurtuluş Partisi - 14. sıra

ATA İttifakı - 19. sıra

Hak ve Özgürlükler Partisi - 4. sıra

Sosyalist Güç Birliği İttifakı - 5. sıra

Cumhur İttifakı - 8. sıra

Güç Birliği Partisi - 17. sıra

Millet İttifakı - 18. sıra

Emek ve Özgürlük İttifakı - 9. sıra

Yeni Türkiye Partisi - 1. sıra

Genç Parti - 6. sıra

Yenilik Partisi - 13. sıra

Büyük Türkiye Partisi - 10. sıra

Millet Partisi - 3. sıra

Adalet Birlik Partisi - 11. sıra

Memleket Partisi - 7. sıra

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İTTİFAKLARIN KENDİ İÇİNDEKİ SIRALAMALARI

ATA İttifakı:

Zafer Partisi - 2

Adalet Partisi - 1

Cumhur İttifakı:

MHP - 4

AK Parti - 2

Yeniden Refah Partisi - 3

BBP - 1

Emek ve Özgürlük İttifakı:

Yeşil Sol Parti - 1

TİP - 2

Millet İttifakı:

İYİ Parti - 5

Gelecek Partisi - 1

DEVA Partisi - 3

CHP - 4

Saadet Partisi - 6

Demokrat Parti - 2

Sosyalist Güç Birliği İttifakı:

Sol Parti - 3

Türkiye Komünist Hareketi - 2

Türkiye Komünist Partisi - 1

OY PUSULALARI NE ZAMAN BASILACAK?

Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına ise 19 Nisan'da başlanacak.

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YSK oy pusulası

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