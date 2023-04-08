YSK OY PUSULASI SIRALAMASI nasıl oldu? Hangi parti, kaçıncı sırada? İşte partilerin oy pusulasındaki yerleri

Türkiye, 14 Mayıs'ta hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimi için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Seçime girecek ittifak ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri de belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu'nda pusuladaki sıralama için kura çekimi gerçekleştirildi. Peki YSK OY PUSULASI SIRALAMASI nasıl oldu? Hangi parti, kaçıncı sırada? İşte tüm merak edilenler..
Çekilen kura sonucu Cumhur İttifakı 8. sırada, Emek ve Özgürlük İttifakı 9. sırada, Millet İttifakı 18. sırada, Ata İttifakı ise 19. sırada yer alacak.
Bağımsız Türkiye Partisi - 20. sıra
Anavatan Partisi - 12. sıra
Türkiye Değişim Partisi - 2. sıra
Vatan Partisi - 16. sıra
Milli Yol Partisi - 15. sıra
Halkın Kurtuluş Partisi - 14. sıra
ATA İttifakı - 19. sıra
Hak ve Özgürlükler Partisi - 4. sıra
Sosyalist Güç Birliği İttifakı - 5. sıra
Cumhur İttifakı - 8. sıra
Güç Birliği Partisi - 17. sıra
Millet İttifakı - 18. sıra
Emek ve Özgürlük İttifakı - 9. sıra
Yeni Türkiye Partisi - 1. sıra
Genç Parti - 6. sıra
Yenilik Partisi - 13. sıra
Büyük Türkiye Partisi - 10. sıra
Millet Partisi - 3. sıra
Adalet Birlik Partisi - 11. sıra
Memleket Partisi - 7. sıra
ATA İttifakı:
Zafer Partisi - 2
Adalet Partisi - 1
Cumhur İttifakı:
MHP - 4
AK Parti - 2
Yeniden Refah Partisi - 3
BBP - 1
Emek ve Özgürlük İttifakı:
Yeşil Sol Parti - 1
TİP - 2
Millet İttifakı:
İYİ Parti - 5
Gelecek Partisi - 1
DEVA Partisi - 3
CHP - 4
Saadet Partisi - 6
Demokrat Parti - 2
Sosyalist Güç Birliği İttifakı:
Sol Parti - 3
Türkiye Komünist Hareketi - 2
Türkiye Komünist Partisi - 1
Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına ise 19 Nisan'da başlanacak.