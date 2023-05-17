YSK SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURU 2023: Seçimlerde 2. tur için sandık görevlisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Sandık görevlisi başvuru şartları ve başvuru sürecine dair detaylar, seçimlerde 2. tur sebebiyle merak edildi. 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerine az bir süre kaldı. Sandık görevlisi başvurularının nasıl yapılacağı ve şartları internette araştırılıyor. İşte Sandık görevlisi başvuru şartları...

SEÇİMLERDE 2. TURDA SANDIK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

Seçimlerin 2. turunda sandık görevlisi olmaya dair henüz YSK'dan açıklama yapılmadı.

Bilindiği üzere seçimlerde görev yapan iki çeşit sandık görevlisi vardır. Biri sandık kurulu görevlisidir. Bunlar kamu çalışanları arasından YSK tarafından belirlenir. Diğeri ise siyasi partilerin belirlediği sandık görevlileridir.

Siyasi partiler, seçime girecekleri bölgedeki sandık görevlilerini belirlemek için YSK'ya başvuruda bulunurlar.

SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURULARU NE ZAMAN?

YSK tarafından başvuru tarihleri açıklandığında detaylara haberimizde yer vereceğiz.

2. TUR SEÇİMLER NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Seçimlerde 2. tur, YSK'nın daha önce açıkladığı takvime göre 28 Mayıs Pazar günü yapılacak.

SEÇİM GÖREVLİSİNİN GÖREVLERİ NELERDİR?

Seçim görevlisi olarak atanan kişilerin görevleri, ülke veya bölgeye göre farklılık gösterebilir. Ancak genellikle, seçim görevlileri şu görevleri yaparlar: