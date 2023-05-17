HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. YSK SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURU 2023: Seçimlerde 2. tur için sandık görevlisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

YSK SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURU 2023: Seçimlerde 2. tur için sandık görevlisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

17.05.2023 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sandık görevlisi başvuru şartları ve başvuru süreci ile ilgili detaylar 28 Mayıs tarihinde düzenlenecek ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi merak konusu oldu. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı (YSK) tarafından sandık kurulu görevlisi alımları gerçekleştirilecek. Peki, seçimlerde 2. tur için sandık görevlisi başvurusu nasıl yapılır? Sandık görevlisi şartları nelerdir?

YSK SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURU 2023: Seçimlerde 2. tur için sandık görevlisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Sandık görevlisi başvuru şartları ve başvuru sürecine dair detaylar, seçimlerde 2. tur sebebiyle merak edildi. 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerine az bir süre kaldı. Sandık görevlisi başvurularının nasıl yapılacağı ve şartları internette araştırılıyor. İşte Sandık görevlisi başvuru şartları...

SEÇİMLERDE 2. TURDA SANDIK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

Seçimlerin 2. turunda sandık görevlisi olmaya dair henüz YSK'dan açıklama yapılmadı.

Bilindiği üzere seçimlerde görev yapan iki çeşit sandık görevlisi vardır. Biri sandık kurulu görevlisidir. Bunlar kamu çalışanları arasından YSK tarafından belirlenir. Diğeri ise siyasi partilerin belirlediği sandık görevlileridir.

Siyasi partiler, seçime girecekleri bölgedeki sandık görevlilerini belirlemek için YSK'ya başvuruda bulunurlar.

SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURULARU NE ZAMAN?

YSK tarafından başvuru tarihleri açıklandığında detaylara haberimizde yer vereceğiz.

2. TUR SEÇİMLER NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Seçimlerde 2. tur, YSK'nın daha önce açıkladığı takvime göre 28 Mayıs Pazar günü yapılacak.

SEÇİM GÖREVLİSİNİN GÖREVLERİ NELERDİR?

Seçim görevlisi olarak atanan kişilerin görevleri, ülke veya bölgeye göre farklılık gösterebilir. Ancak genellikle, seçim görevlileri şu görevleri yaparlar:

  • Oy verme yerlerinin belirlenmesi ve hazırlanması

  • Oy verme sürecinin yönetilmesi ve denetlenmesi

  • Oy pusulalarının ve oy verme kutularının hazırlanması

  • Seçmenlerin kimliklerini doğrulama işlemlerinin yapılması

  • Oy sayımı ve sonuçların ilan edilmesi

  • Seçim görevlileri, seçim günü boyunca çalışırlar ve seçim sonrasında, oy sayımı ve sonuçların bildirilmesi işlemleri tamamlanana kadar görevlerini sürdürürler.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rezidanstaki korkunç işkence Türkiye'yi dehşete düşürmüştü!Rezidanstaki korkunç işkence Türkiye'yi dehşete düşürmüştü!
Dansöze para takınca, eşi boşanma davası açtı! Affedilmeyi bekleyen koca arabasına bakın ne yazdı: Her şeyi denedim...Dansöze para takınca, eşi boşanma davası açtı! Affedilmeyi bekleyen koca arabasına bakın ne yazdı: Her şeyi denedim...
Cumhur İttifakı'nın 2. tur mesaisi! Erdoğan, liderlerle tek tek görüşecek... Yol haritası belirlendi: 1 günde 2 programCumhur İttifakı'nın 2. tur mesaisi! Erdoğan, liderlerle tek tek görüşecek... Yol haritası belirlendi: 1 günde 2 program

En Çok Okunan Haberler

Altından sonra döviz! Merkez Bankası yeni tebliğ yayımladı

Altından sonra döviz! Merkez Bankası yeni tebliğ yayımladı

'Oğan'ın oylarının tamamı gelir'

'Oğan'ın oylarının tamamı gelir'

Muharrem İnce partisini toplayıp karar verdi! Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı?

Muharrem İnce partisini toplayıp karar verdi! Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı?

Kılıçdaroğlu'ndan Jahrein'e telefon!

Kılıçdaroğlu'ndan Jahrein'e telefon!

Sinan Oğan'dan Şahan Gökbakar'a yanıt!

Sinan Oğan'dan Şahan Gökbakar'a yanıt!

İtirazlar sonuçlar verdi, milletvekili dağılımı değişti!

İtirazlar sonuçlar verdi, milletvekili dağılımı değişti!

İlginizi Çekebilir

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Sosyal medya bu öğretmeni konuşuyor! Seksi TikTok videoları...

Sosyal medya bu öğretmeni konuşuyor! Seksi TikTok videoları...

Köpek balığı saldırısına uğradı! Dakikalarca mücadele etti

Köpek balığı saldırısına uğradı! Dakikalarca mücadele etti

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.