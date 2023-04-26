YSK SANDIK GÖREVLİSİ SORGULAMA: Sandık görevlisi ücreti 2023 ne kadar, başvuru şartları neler? Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor!

Türkiye 14 Mayıs'ta milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gidecek. Bu nedenle sandık görevlisi ücreti ve başvuru şartları birçok kişi tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Bilindiği üzere, seçim gününde sandık kurulunda görevli olmak isteyenlerin ikametgah adreslerine göre ilgili seçim kurulu başkanlığına başvuruda bulunmaları gerekiyor. İşte, YSK sandık görevlisi sorgulama ekranı...

YSK SANDIK GÖREVLİSİ SORGULAMA EKRANI

YSK sandık görevi sorgulama işleminin hangi portaldan yapılacağı henüz açıklanmadı. Sonuçların e-Devlet üzerinden erişime açılacağı tahmin ediliyor.

SANDIK GÖREVLİSİ 2023 ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Sandık görevlisi ücreti merak konusu oldu. Henüz başvurular alınmadığı için güncel ücretler de netleşmedi. 2019 yılında yerel yönetimler tarafından belirlenen seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapılmıştı.

SANDIK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Sandık görevlisi olma şartları ile ilgili bilgiler henüz yayımlanmadı.

Sandık görevlisi olmak isteyen kişilerde şu şartların aranması bekleniyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak,

Adli sicil kaydı,

Öte yandan sandık görevlisi olmak için başvuru yapacak vatandaşların seçim kurulu tarafından belirlenen eğitim programlarına katılmaları zorunlu olabilir. Eğitimin ardından sandık görevlisi olarak atama işlemlerinin yapılması beklenmektedir.

KİMLER SANDIK GÖREVLİSİ OLAMAZ?

İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.

YSK SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YSK sandık görevlisi başvuruları ile ilgili 'tarih' açıklaması yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

