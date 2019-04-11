YSK seçimleri iptal etmişti! AK Parti'nin Yusufeli adayından açıklama

Yusufeli'nde, 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme işleminin sona ermesinin ardından gerçekleştirilen ilk sayımlarda CHP'li aday Barış Demirci, 2 oy farkla önde bitirdi. 1015 numaralı sandığa yapılan itirazlar üzerine tekrarlanan sayımlarda ise AK Parti'li aday Eyüp Aytekin, 1819 oy ile seçimi kazandı. CHP'li Barış Demirci ise 1816 oyda kaldı; ancak sandıkta 4 oy pusulası tespit edilemedi. Demirci'nin itirazı üzerine tutanak tutulurken, İl Seçim Kurulu'na itiraz edildi. Diğer itiraz konularıyla birlikte bu kez ilçedeki 6 sandıkta yeniden sayım yapıldı. Sayım sırasında bir sandıkta daha oy pusulası tespit edilemedi. Bu sayımlara göre, AK Parti'li Eyüp Aytekin, 1 oy farkla seçimi kazandı. İlçede toplam 5 oy pusulası ise tespit edilemedi. Başkanlık oy pusulası çıkmayan zarfların tutanaklara işlenmediği de belirlendi.

CHP tarafından kayıp oy pusulaları olduğu, başkanlık oy pusulası çıkmayan zarfların tutanaklara işlenmediği ve usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla seçimin Yusufeli'nde yenilenmesi talebiyle YSK'ya iki başvuruda bulunuldu. CHP'nin itirazlarının ardından YSK tarafından seçimin iptaline karar verildi. Karara göre, 2 Haziran Pazar günü yeniden seçime gidilecek.