HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. YSK, Van kararını açıkladı! AK Partili Hayati Yazıcı önce paylaştı, sonra sildi

YSK, Van kararını açıkladı! AK Partili Hayati Yazıcı önce paylaştı, sonra sildi

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
03.04.2024 22:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın DEM Parti'den alınıp AK Parti'ye verilmesi birçok kentte olaylara neden olmuştu. YSK, mazbatanın DEM Partili adaya verilmesini kararlaştırdı. Bu karar sonrası AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı YSK'nın Van kararını tebrik eden bir paylaşım yaptı. Yazıcı daha sonra bu paylaşımı sildi.

YSK, Van kararını açıkladı! AK Partili Hayati Yazıcı önce paylaştı, sonra sildi

Van İl Seçim Kurulu Başkanlığı, Abdullah Zeydan'ın "seçime yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" ve sonraki en çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın teslim edilmesine oy çokluğuyla karar vermişti.

Bu karar sonrası Van başta olmak üzere birçok kentte olaylar yaşanmıştı. DEM Parti, kararın iptali için YSK'ya başvuru yaptı. YSK, DEM'in itirazını kabul ederek mazbatanın Abdullah Zeydan'a verilmesine karar verdi.

ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ

Karar sonrası AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Van ilindeki belediye başkanı seçimi ile ilgili 1 Nisan günü zuhur eden cinnet hali durumu, YSK verdiği isabetli kararla sonlandırdı. Yüksek Kurulu ve sayın üyeleri içtenlikle kutluyorum" dedi.

1

Yazıcı bu paylaşımı daha sonra sildi.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
WhatsApp çöktü mü? Açıklama geldiWhatsApp çöktü mü? Açıklama geldi
Kendini devletten, hukuktan üstün gören şehir eşkıyalarına nefes aldırmayacağızKendini devletten, hukuktan üstün gören şehir eşkıyalarına nefes aldırmayacağız
İYİ Parti'deki görevinden istifa ettiğini açıkladıİYİ Parti'deki görevinden istifa ettiğini açıkladı
Anahtar Kelimeler:
YSK Van Seçim 2024
En Çok Okunan Haberler
İrfan Can Eğribayat'ın büyük hatasını Balotelli affetmedi

İrfan Can Eğribayat'ın büyük hatasını Balotelli affetmedi

Kendini devletten, hukuktan üstün gören şehir eşkıyalarına nefes aldırmayacağız

Kendini devletten, hukuktan üstün gören şehir eşkıyalarına nefes aldırmayacağız

Son dakika: YSK'dan Van kararı! Mazbata DEM Partili Abdullah Zeydan’a verilecek

Son dakika: YSK'dan Van kararı! Mazbata DEM Partili Abdullah Zeydan’a verilecek

AK Parti'nin itirazı kabul edildi! Beykoz'da oylar yeniden sayılacak

AK Parti'nin itirazı kabul edildi! Beykoz'da oylar yeniden sayılacak

İYİ Parti'deki görevinden istifa ettiğini açıkladı

İYİ Parti'deki görevinden istifa ettiğini açıkladı

Yerel Seçim 2024
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.