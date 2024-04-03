YSK, Van kararını açıkladı! AK Partili Hayati Yazıcı önce paylaştı, sonra sildi

Van İl Seçim Kurulu Başkanlığı, Abdullah Zeydan'ın "seçime yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" ve sonraki en çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın teslim edilmesine oy çokluğuyla karar vermişti.

Bu karar sonrası Van başta olmak üzere birçok kentte olaylar yaşanmıştı. DEM Parti, kararın iptali için YSK'ya başvuru yaptı. YSK, DEM'in itirazını kabul ederek mazbatanın Abdullah Zeydan'a verilmesine karar verdi.

ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ

Karar sonrası AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Van ilindeki belediye başkanı seçimi ile ilgili 1 Nisan günü zuhur eden cinnet hali durumu, YSK verdiği isabetli kararla sonlandırdı. Yüksek Kurulu ve sayın üyeleri içtenlikle kutluyorum" dedi.

Yazıcı bu paylaşımı daha sonra sildi.





