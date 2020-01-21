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  4. YTB Başkanı Eren, Bulgaristan'da "Türkiye Bursları"nı tanıttı:

YTB Başkanı Eren, Bulgaristan'da "Türkiye Bursları"nı tanıttı:

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 19:02 | Son Güncelleme

"Biz hem Balkan coğrafyasının barışı hem de Türkiye'nin denizden ve karadan sınır komşusu olduğu ülkelerle ikili ilişkilerini daha yüksek seviyeye çıkarması için bursları çok önemsiyoruz"

ŞUMNU (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Bulgaristan'ın Şumnu şehrinde Türkiye'de yüksek öğrenim fırsatı sunan "Türkiye Bursları" programını tanıttı.

Eren, Konstantin Preslavski Üniversitesinde düzenlenen tanıtım öncesi Rektör Prof. Dr. Georgi Kolev ile bir araya geldi.

Türkiye'nin her yıl lisans, yüksek lisans ve doktora yapan 4 bine yakın yabancı öğrenciye burs imkanı sağladığını belirten Eren, komşu ülke Bulgaristan'ın kendileri için önemli olduğunu ifade etti.

Abdullah Eren, 126'sı devlet olmak üzere 208 üniversitesi olan Türkiye'nin sağladığı burs programı için 170 ülkeden başvuru alındığını anlattı.

"Türkiye Bursları" tanıtım programında da konuşan Eren, Türkiye’deki yüksek öğretimin kalitesini vurgulayarak, "En önemli kriterimiz akademik başarı. Biz bursları verirken etnik köken, milliyet değil, kriter olarak akademik başarıyı ön planda tutuyoruz." diye konuştu.

Eren, konuya ilişkin öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Öğrenciler tanıtım programına yoğun ilgi gösterdi.

- "Bulgaristan’dan burslara talep artışı bekleniyor"

YTB Başkanı, programın ardından AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, YTB’nin bir hafta Bulgaristan’da tanıtım kampanyası yürüttüğünü, bu çerçevede Bulgaristan'dan öğrenci adaylarının sayısında artış beklediklerini söyledi.

"Biz hem Balkan coğrafyasının barışı hem de Türkiye’nin denizden ve karadan sınır komşusu olduğu ülkelerle ikili ilişkilerini daha yüksek seviyeye çıkarması için bursları çok önemsiyoruz." diyen Eren, Türkiye Burslarının başarı odaklı uluslararası bir burs programı olduğunu ve sadece soydaşlara değil, tüm Bulgar gençliğine açık olduğunun altını çizdi.

Türkiye ve Bulgaristan’ın iki kardeş, komşu ülke olduğuna değinen Eren, "Denizden komşuyuz, karadan komşuyuz, birbirimize bakıyoruz. Coğrafya olarak çok yakınız, birbirimizi daha iyi tanımamız lazım. Eğitim bunun en önemli araçlarından bir tanesi. Türkiye’de üniversite eğitimi alan Bulgaristanlı gençlerin sayısını artırmak istiyoruz. Başarılı gençleri Türkiye’ye getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Eren, Şumnu’daki "Nüvvab" İmam Hatip Lisesi ve Tarihi Tombul Cami’yi de ziyaret etti. Eren'e YTB Başkan Yardımcısı Sait Yusuf ve Türkiye’nin Burgaz Başkonsolosu Senem Güzel de eşlik etti.

YTB’nin Bulgaristan’da yaptığı tanıtım turunda Sofya, Blagoevgrad, Filibe, Kırcaali, Madan, Mestanlı, Şumnu, Burgaz, Rusçuk, Razgrad, Varna şehirlerinin de yer aldığı öğrenildi.

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