Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB), yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkçe yetkinliklerini artırmak ve onları edebiyat alanında teşvik etmek amacıyla düzenlediği "YTB Türkçe Ödülleri Yarışması"na başvurular yarın başlıyor.

YTB'den yapılan açıklamaya göre, "YTB Türkçe Ödülleri" yarışması ile yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkçe ifade kabiliyetlerinin artırılması ve Türk diasporasına özgü edebiyat alanında yeni açılımların teşvik edilmesi hedefleniyor.

Yarışma, "öykü, şiir, deneme ve kitap desteği" olmak üzere 4 kategoride düzenlenecek ve her kategori için ayrı bir seçici kurul oluşturulacak.

Seçici kurul değerlendirmeyi, Türkçenin doğru ve etkili kullanımı, dil ve imla kuralları, özgünlük ve üslup açısından yapacak.

Öykü, şiir ve deneme kategorisinde 1'incilik ödülü 20 bin, 2'ncilik ödülü 15 bin ve 3'üncülük ödülü ise 10 bin lira olarak belirlendi.

Ayrıca, seçilen bir esere de 10 bin lira tutarında "jüri özel ödülü" verilecek. "Kitap desteği" kategorisinde ise ilk 5'e giren eser sahiplerine telif ve basım desteği olarak 30 bin liraya kadar destek sağlanacak.