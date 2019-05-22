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YTB'den Kuzey Makedonya'da iftar programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 23:36 | Son Güncelleme

YTB'den Kuzey Makedonya'da iftar programı

RADOVİŞ (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) iş birliğinde Kuzey Makedonya'nın güneydoğusundaki Radoviş'te iftar programı düzenlendi.

"Gönül Coğrafyası Kültür Buluşmaları" kapsamında Radoviş'in Alikoç köyünde düzenlenen iftar programına Kuzey Makedonya’nın Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Elvin Hasan, YTB Balkanlar Koordinatörü Nedim Arslan, Türk Hareket Partisi (THP) Genel Başkanı Enes İbrahim, MATÜSİTEB Genel Başkanı Hüsrev Emin, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

YTB Balkanlar Koordinatörü Nedim Arslan, buradaki açıklamasında, “Alikoç köyünde Yörük Türkleri soydaşlarımızla bir araya geldik. Onlarla iftar yaptık.” dedi.

YTB'nin “Nerede bir vatandaşımız, soydaşımız varsa biz oradayız” sloganını hatırlatan Arslan, “Bu düsturla hareket ederek buradaki soydaşlarımızı yalnız bırakmadığımızı, onlara Türkiye’nin her zaman arkalarında olduğunu, onlarla birlikte olduğunu, onların sevinçleriyle, üzüntüleriyle birlikte olduğu hissini vermek amacıyla bugün buradayız.” seklinde konuştu.

Ramazan dolayısıyla Balkanlarda birçok yerde iftarlar düzenlediklerini belirten Arslan, Alikoç ve çevre köylerden birçok soydaşın buradaki iftara katıldığını ve çok mutlu olduklarını belirtti.

Devlet Bakanı Hasan da, Alikoç köyünün Radoviş'in önemli yerleşim yerlerinden bir tanesi olduğunu dile getirerek, "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti bakanlık görevine atanmadan önce bu bölgede öğretmenlik görevinde bulundum. Özellikle bugün ayrı bir mutlu ve gururlu olduğumu belirtmek isterim.” ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda Hacıvat ve Karagöz oyununun oynanmasına dikkat çeken Hasan, “Burada çok sayıda Türk gencimiz var. Bu tür etkinliklerin onların da hem sosyal hayatını hem eğitimlerine yönelik olumlu, faydalı bir faaliyet olduğunu düşünüyorum.” dedi.

MATÜSİTEB Başkanı Emin ise Alikoç köyünde soydaşlarla birlikte güzel bir iftar bereketini paylaştıklarını ifade ederek, “YTB tarafından gönül coğrafyasında düzenlenen 'Kültür Buluşmaları' programları çerçevesinde Hacıvat-Karagöz, Ramazan eğlenceleri, maniler ve farklı oyunlarla aynı zamanda kültür buluşmaları programları da gerçekleştiriyoruz.” diye konuştu.

Bu buluşmalarla buradaki soydaşların birlik ve beraberliğinin pekiştirildiğini vurgulayan Emin, organizasyonu destekleyen YTB Başkanı Abdullah Eren ve YTB Balkanlar Koordinatörü Nedim Arslan’a teşekkür etti.

İftar sonrası semazen, horon, zeybek, Hacıvat ve Karagöz ile çeşitli gösteri ve oyunlar sunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
iftar Kuzey Makedonya Radoviş YTB

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