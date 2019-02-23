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Yücel’in çiçekleri filmi TED Ankara Koleji’nde gösterildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 11:51 | Son Güncelleme

Köy Enstitülerini konu alan, yönetmenliğini Cengiz Özkarabekir’in yaptığı “Yücel’in Çiçekleri” adlı belgesel film, 21 Şubat’ta TED Ankara Koleji’nde gerçekleştirilen özel gösterimde lise öğrencileri, öğretmen ve velileri tarafından izlendi.

Yücel’in çiçekleri filmi TED Ankara Koleji’nde gösterildi

Köy Enstitülerini konu alan, yönetmenliğini Cengiz Özkarabekir’in yaptığı “Yücel’in Çiçekleri” adlı belgesel film, 21 Şubat’ta TED Ankara Koleji’nde gerçekleştirilen özel gösterimde lise öğrencileri, öğretmen ve velileri tarafından izlendi. Tüm gün süren seanslarda filmin yönetmen yardımcısı Emre Kuloğlu da izleyenlerle bir arada oldu ve filmin içeriği ve çekim aşaması ile ilgili bilgi verdi.
TED Ankara Koleji’nde yaklaşık 1000 lise öğrencisi, 200 öğretmen ve velinin izlediği film takdirleri topladı. Seanslar öncesinde izleyicilerle konuşan Yönetmen Yardımcısı Emre Kuloğlu, 1940-1947 yılları arasında zamanın Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç’un beraber kurdukları bir sistem olan Köy Enstitülerini anlatan filmin, bir haftalık sıkı bir çalışma sonucu, İstanbul’da çekildiğini ve filmde 200 kişinin rol aldığını ifade etti. Cumhuriyet’in ilk yıllarının özgün eğitim modelini anlatan, gerçek belgeler ve hatıratlar üzerine kurulu “Yücel’in Çiçekleri” filmi, tüm TED Okulları’nda öğrenciler ve eğitimcilerle buluşacak.

Yücel’in çiçekleri filmi TED Ankara Koleji’nde gösterildi

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