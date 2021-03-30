Yufkacı Muammer'de ikinci perde! Mağdurlar konuştu: 'Büyü yaparak yuva dağıtıyor, kadınları yanına alıyor!'

Esra Erol'un programında işlenen ilginç olayda, 2 çocuk babası Mehmet Duman, 17 yıl önce evlendiği eşi Hamide Duman ve eltisinin 11 Mart günü kayıplara karışması üzerine canlı yayına çıkmıştı. Eşinin 'yufkacı' olarak bilinen Muammer Ay'a kaçtığını söyleyen Duman, "Eşimin telefonunda Muammer Ay'ın resmini gördüm. Niye kayıtlı bu adam diye sorunca borcu olduğunu o yüzden görüştüklerini ifade etti. Eşim o gün aynı ismi taşıyan eltisi Hamide Duman ile birlikte 'pazara gidiyoruz' diyerek evden çıktı bir daha da geri dönmedi'' demişti.
Esra Erol'un programında yayınlanan yasak aşk olayındaki gelişmeler dün yayınlanan programda bir kez daha akıllara durgunluk verdi. El ele tutuşup ardında hem eşlerini hem de çocuklarını geride bırakıp kaçan, isimleri Hamide olan adaş eltilerin büyü ile yanlarında tutulduğu iddiası ortaya atıldı.
Telefonla yayına bağlanan ismini vermek istemeyen bir kadın, "Sözde Hoca olan Muammer ortalıkta dolaşıp yuvaları yıkıyor" dedi. Bu iddiaların ardından programda Muammer Ay'ın 'sahte hoca' olup olmadığı araştırılmaya başlandı.
Yayına bağlanan başka bir izleyici ise "Muammer Ay benim kayınvalidemi 3 kere dövdü. Benim de yuvamı yıktı. Eşimin orada çalışmasını istemiyordum. Eşim 8 - 9 ay orada çalıştı. Benim eşim saf biri. Birinin dediğine kanan biri. Boşanmama neden olan kişi Muammer Ay" diyerek önceki konuğun sözlerini destekleyici şekilde konuştu.
Birlikte kaçtığı eltisiyle geçtiğimiz gün kaldığı evden programa bağlanan Hamide Duran, "Kocam baskı yapınca işten çıkmak zorunda kaldım. Ben telefon aldım faturasını ödemedi eşim. Maddi olarak bana yardımcı olmuyordu. Muammer Ay o zaman elin adamıydı. Beni bu işe sokarak Muammer Ay'la ilişki yaşama sebebim eşimdir" sözleriyle herkesi şaşkına çevirmişti. Küçük eltinin neden onlarla kaçtığına ise şöyle açıklık getirmişti: ''Eltimi arayıp evi terk edeceğimi söyledim. O da ben de seninle gelmek istiyorum dedi. Çünkü o da evde baskı görüyordu.''
Programa katılan küçük elti Hamide Duran'ın annesi Emine ise gözyaşları içinde kızına yalvararak evine ve çocuklarının yanına dönmesi çağrısında bulundu. Eşi de yayına gelip boşanmak istediğini dile getirdi.
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