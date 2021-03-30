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Yufkacı Muammer'de ikinci perde! Mağdurlar konuştu: 'Büyü yaparak yuva dağıtıyor, kadınları yanına alıyor!'

30.03.2021 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin konuştuğu 'yufkacı Muammer' olayında şaşkına çeviren olaylar yumağı devam ediyor. İsimleri Hamide Duran olan iki elti kocalarını terk edip, Muammer Ay isimli yufkacıya kaçmış, olay, kadınlardan birinin kocasının yardım istemesiyle ortaya çıkmıştı. Ertesi gün konuşan eltiler, Muammer'in yanında mutlu olduklarını söyleyip tüm Türkiye'yi şaşkına çevirmişti. Ortaya atılan iddialar ise hayli ilginç bir hal almaya başladı. Öyle ki Muammer, yanındaki kadınlara büyü yapıp kendine bağlıyordu.

Yufkacı Muammer'de ikinci perde! Mağdurlar konuştu: 'Büyü yaparak yuva dağıtıyor, kadınları yanına alıyor!'

Esra Erol'un programında işlenen ilginç olayda, 2 çocuk babası Mehmet Duman, 17 yıl önce evlendiği eşi Hamide Duman ve eltisinin 11 Mart günü kayıplara karışması üzerine canlı yayına çıkmıştı. Eşinin 'yufkacı' olarak bilinen Muammer Ay'a kaçtığını söyleyen Duman, "Eşimin telefonunda Muammer Ay'ın resmini gördüm. Niye kayıtlı bu adam diye sorunca borcu olduğunu o yüzden görüştüklerini ifade etti. Eşim o gün aynı ismi taşıyan eltisi Hamide Duman ile birlikte 'pazara gidiyoruz' diyerek evden çıktı bir daha da geri dönmedi'' demişti.

Esra Erol'un programında yayınlanan yasak aşk olayındaki gelişmeler dün yayınlanan programda bir kez daha akıllara durgunluk verdi. El ele tutuşup ardında hem eşlerini hem de çocuklarını geride bırakıp kaçan, isimleri Hamide olan adaş eltilerin büyü ile yanlarında tutulduğu iddiası ortaya atıldı.

YUFKACI MUAMMER SÖZDE HOCALIK YAPIYOR İDDİASI

Telefonla yayına bağlanan ismini vermek istemeyen bir kadın, "Sözde Hoca olan Muammer ortalıkta dolaşıp yuvaları yıkıyor" dedi. Bu iddiaların ardından programda Muammer Ay'ın 'sahte hoca' olup olmadığı araştırılmaya başlandı.

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"BENİM DE YUVAMI YIKTI"

Yayına bağlanan başka bir izleyici ise "Muammer Ay benim kayınvalidemi 3 kere dövdü. Benim de yuvamı yıktı. Eşimin orada çalışmasını istemiyordum. Eşim 8 - 9 ay orada çalıştı. Benim eşim saf biri. Birinin dediğine kanan biri. Boşanmama neden olan kişi Muammer Ay" diyerek önceki konuğun sözlerini destekleyici şekilde konuştu.

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"ELTİM DE BENİMLE GELMEK İSTEDİ"

Birlikte kaçtığı eltisiyle geçtiğimiz gün kaldığı evden programa bağlanan Hamide Duran, "Kocam baskı yapınca işten çıkmak zorunda kaldım. Ben telefon aldım faturasını ödemedi eşim. Maddi olarak bana yardımcı olmuyordu. Muammer Ay o zaman elin adamıydı. Beni bu işe sokarak Muammer Ay'la ilişki yaşama sebebim eşimdir" sözleriyle herkesi şaşkına çevirmişti. Küçük eltinin neden onlarla kaçtığına ise şöyle açıklık getirmişti: ''Eltimi arayıp evi terk edeceğimi söyledim. O da ben de seninle gelmek istiyorum dedi. Çünkü o da evde baskı görüyordu.''

Programa katılan küçük elti Hamide Duran'ın annesi Emine ise gözyaşları içinde kızına yalvararak evine ve çocuklarının yanına dönmesi çağrısında bulundu. Eşi de yayına gelip boşanmak istediğini dile getirdi.

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Esra Erol Esra Erol'da
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