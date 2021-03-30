Yufkacı Muammer'de ikinci perde! Mağdurlar konuştu: 'Büyü yaparak yuva dağıtıyor, kadınları yanına alıyor!'

Esra Erol'un programında işlenen ilginç olayda, 2 çocuk babası Mehmet Duman, 17 yıl önce evlendiği eşi Hamide Duman ve eltisinin 11 Mart günü kayıplara karışması üzerine canlı yayına çıkmıştı. Eşinin 'yufkacı' olarak bilinen Muammer Ay'a kaçtığını söyleyen Duman, "Eşimin telefonunda Muammer Ay'ın resmini gördüm. Niye kayıtlı bu adam diye sorunca borcu olduğunu o yüzden görüştüklerini ifade etti. Eşim o gün aynı ismi taşıyan eltisi Hamide Duman ile birlikte 'pazara gidiyoruz' diyerek evden çıktı bir daha da geri dönmedi'' demişti.

Esra Erol'un programında yayınlanan yasak aşk olayındaki gelişmeler dün yayınlanan programda bir kez daha akıllara durgunluk verdi. El ele tutuşup ardında hem eşlerini hem de çocuklarını geride bırakıp kaçan, isimleri Hamide olan adaş eltilerin büyü ile yanlarında tutulduğu iddiası ortaya atıldı.

YUFKACI MUAMMER SÖZDE HOCALIK YAPIYOR İDDİASI

Telefonla yayına bağlanan ismini vermek istemeyen bir kadın, "Sözde Hoca olan Muammer ortalıkta dolaşıp yuvaları yıkıyor" dedi. Bu iddiaların ardından programda Muammer Ay'ın 'sahte hoca' olup olmadığı araştırılmaya başlandı.