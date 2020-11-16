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Yük asansöründe boşluğa düşen işçi ağır yaralandı

16.11.2020 15:43 | Son Güncelleme:
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Yük asansöründe boşluğa düşen işçi ağır yaralandı

Bursa’nn İnegöl ilçesinde asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı.Olay Ağaçişleri Sanayi Sitesi 27.Ssokakta bulunan bir fabrikada meydana geldi.

Bursa’nn İnegöl ilçesinde asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı.
Olay Ağaçişleri Sanayi Sitesi 27.Ssokakta bulunan bir fabrikada meydana geldi. Fabrikada çalışan Hafız E (57), iddiaya gören yukarıya asansörü çağırdı. Gelen Yük asansörün kapısını açmasıyla adımı atmasıyla kendisini metrelerce yükseklikten aşağı buldu. Ağır yaralanan işçi fabrikada bulunan diğer işçiler tarafından düştüğü yerden kurtarıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak İnegöl Devlet Hastanesine Kaldırıldı. Hafız E’nin hayatî tehlikesini bulunduğu öğrenildi.

Yük asansöründe boşluğa düşen işçi ağır yaralandı

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