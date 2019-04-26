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Yük taşıma asansöründen düşen 2 kişiden biri öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 19:55 | Son Güncelleme

Yük taşıma asansöründen düşen 2 kişiden biri öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde, yük taşıma asansöründen düşen 2 kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 13 Eylül Mahallesi'ndeki bir ikametten ev eşyası taşıyan Aydan Demirci (39) ve Mehmet Uçkan, henüz belirlenemeyen nedenle yük taşıma asansöründen düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demirci'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Ağır yaralanan Uçkan ise 112 Acil Servis ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.

Oto yıkama işi yapan Demirci'nin, arkadaşı Uçkan'a yardıma geldiği öğrenildi.

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