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Yük taşımacılığının böylesi 'Pes' dedirtti! Tehlikeli anlar saniye saniye kaydedildi

23.09.2023 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis’te kanepenin motosikletle taşındığı anlar ’pes’ dedirtti. Tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yük taşımacılığının böylesi 'Pes' dedirtti! Tehlikeli anlar saniye saniye kaydedildi

Türkiye’de motosiklet yoğunluğun en fazla olduğu kentler arasında ilk sıralarda yer alan Kilis’te tehlikeli olmasına rağmen motosikletle yük taşımacılığı her geçen gün artıyor. Uyarılara rağmen vatandaşlar motosikletlerini yük taşımada kullanmaya devam ederken kentte kaydedilen son görüntüler bu kadar da olmaz dedirtti. Bir şahıs, İsmetpaşa Mahallesi Çengel Caddesi üzerinde 3 kişilik kanepeyi motosikletle taşıdı, tehlikeli taşıma anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

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Görüntülerde, motosikletli şahsın kanepe ile cadde üzerinde güçlükle ilerleme anları yer alırken, o anları kayda alan vatandaşın, "Trafiği tehlikeye atan vatandaş cadde ortasında motosikletle kanepe çekiyor" sözleri ise dikkat çekti. (İHA)

kızmanşet

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Anahtar Kelimeler:
Kilis motosiklet kanepe

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