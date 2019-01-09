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Yüksek gerilim hattında güvercin kurtarma operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 10:36 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yüksek gerilim hattına takılan poşet ve ipe dolanan güvercini, Aras EDAŞ ve itfaiye ekipleri kurtardı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, yüksek gerilim hattındaki poşet ve ipe ayağı dolanan güvercin Aras EDAŞ ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yenimahalle semtindeki Behlülpaşa Sokak'tan geçen yüksek gerilim hattında bir güvercinin çırpındığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve Aras EDAŞ ekiplerine bildirdi.

Ekipler, güvercini kurtarmak için 10 metre yükseklikteki yüksek gerilim hattına açılabilir otomatik merdivenle çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yüksek gerilim hattına takılan poşet ve ipe ayağı dolanan güvercin, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Güvercin, ayağına dolanan ip ve poşet çözüldükten sonra tekrar doğaya salındı.

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı Doğubayazıt güvercin yüksek gerilim hattı

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