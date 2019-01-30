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Yüksek ısıda çalışan kişilerde kısırlık riski

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 03:59 | Son Güncelleme

Üroloji ve Androloji Uzmanı Op.

Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, yüksek ısı üreten iş yerlerinde çalışan erkeklerde spermin sayı ve kalitesinin azaldığını, bunun sonucunda da infertilite (kısırlık) riskinin arttığını ifade etti.
Varikosel hastalığında olduğu gibi testislerin uzun süre yüksek ısıya maruz kaldığı durumlarda sperm üretim döngüsünün bozulduğunu söyleyen Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, "Aslında işin özünde testiküler hipertermi dediğimiz bir durum var. Ortamda yüksek ısı varsa; testislerin iç ısıları da yükseliyor ve dolayısıyla spermlerin hem fonksiyonları hem de kaliteleri olumsuz yönde etkileniyor. Testiküler hipertermi, testis ısısını arttıran herhangi bir nedenle oluşabiliyor ve hatta bazı hastalarımızın yanlış iç çamaşırı kullanımı dahi testiküler hipertermi oluşumunu tetikleyebiliyor. Özellikle testisi çok fazla ısıtan ve iç çamaşırının dışında da kullanılan bazı ısıtıcı ürünler testis ısısını yükseltince spermin kalitesini bozuyor ve testosteron salınımını azaltıyor. Biz bu nedenle hastalarımıza ince kumaştan iç çamaşırı kullanmalarını öneriyoruz. Belki üreme yeteneğini kaybetmiş ileri yaş erkeklerde önemli değil; ancak 20’li ve 40’lı yaşlarda olup da cinsel olarak aktif dönemde bulunan erkeklerde testis sağlığının korunması için, iç çamaşırı tercihlerine dikkat edilmesi gerekiyor. Bu nedenle çocuk sahibi olamayan ve eşinde de infertilite araştırması normal sonuçlanan erkek hastalar değerlendirilirken, mutlaka iç çamaşır kullanım alışkanlığı, mesleği ve çalıştığı ortamdaki ısı düzeyi sorgulanmalı yani hasta çevresel faktörler düşünülerek bütüncül yaklaşımla değerlendirilmeli" dedi.
Dr. Işık şunları söyledi:
"Çalışma şartları ve bulunulan ortamdan dolayı yüksek ısıya maruz kalan kişilerde, çalışma şartları düzeltilmediği ya da iş değişikliği yapılmadığı takdirde testis ısısının ideal seviyeye düşürülmesi mümkün değildir. Tespit edilebilen bir testis hastalığı bulunmayan; ancak sperm değerleri düşük görülen kişilerin işlerini, çalışma ortamlarını ve iç çamaşırı tercihlerini değiştirmeleri olumlu sonuçların alınmasını sağlayabilir."

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