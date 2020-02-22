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Yüksek kaliteli Theta Electret kulaklığını tanıttı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.02.2020 14:20 | Son Güncelleme

Asus, derin sesleri seven oyun ve müzik tutkunları için Asus Essence hava geçirmez neodim bass ve elektret sürücülerine sahip son teknoloji bir oyun kulaklığı olan Theta Electret modelini tanıttı.

Yüksek kaliteli Theta Electret kulaklığını tanıttı

PC, Mac, oyun konsolları, Nintendo Switch ve cep telefonları gibi birçok platformu destekleyen kulaklık. DAC ve amplifikatörlerle eşleştirilebilir yapısıyla, müzik, film ve oyunların keyfini yüksek ses kalitesiyle çıkartmaya imkân tanıyor.

Detaylı sesler!

Hem ses tutkunları hem de oyuncular için tasarlanan kulaklık, sağlam, yüksek kaliteli bir tasarımda olağanüstü ses ve mükemmel oyun deneyimi sunuyor.

Elektret sürücü teknolojisi, özellikle yüksek ve orta frekans aralığında gerçekçi ses kalitesi sağlıyor.
Kulaklık, oyun oynarken veya müzik dinlerken saf, yüksek çözünürlüklü ses için, yüksek kaliteli bir DAC veya amplifikatörle eşleştirilebiliyor.

Kulaklık, her elektret sürücüsünü, optimize edilmiş bas sunmak için hava geçirmez bir hazne tasarımına sahip bağımsız bir ASUS Essence neodimyum sürücüyle birleştiriyor.

ROG Theta Electret, daha saf ve daha net ses için frekans aralıkları arasındaki paraziti azaltan sinyal yönlendirme teknolojisini kullanan özel olarak ayarlanmış bir boom mikrofona sahiptir. Kulaklık, Discord ve TeamSpeak dahil olmak üzere önde gelen iletişim uygulamaları tarafından onaylanmasıyla göze çarpıyor.

Uzun süreli kullanım için uygun

Hem ROG Hybrid hem de %100 protein deri kulak yastıklarıyla birlikte gelen ROG Theta Electret, ve kullanıcıların kulaklığı konfor tercihlerine göre uyarlamasını sağlıyor.

ROG Hybrid kulak yastıkları, oyuncuların uzun oyun seansları sırasında serin kalmasına yardımcı olmak için ısıyı %25’e kadar azaltan hızlı soğutma kumaşı içeriyor.

Her iki kulak yastığı seti, oyuncuların yorgunluk veya aşırı ısınma olmadan uzun süre oynamalarına imkân tanıyor ve mükemmel konfor ve ses yalıtımı sağlıyor. Kulak yastıkları sıkı ve rahat bir şekilde yerinde duran D şeklinde bir tasarıma sahip.
ROG Theta Electret ayrıca gözlük takan kullanıcılar için gelişmiş konfor sunuyor. Kulaklık yastığının diğer alanlarından daha yumuşak olan bir bölümü, gözlük gövdesi üzerindeki basıncı azaltan bir kanal oluşturuyor.

Kulaklık, uzun oyun ve dinleme seansları sırasında konforu daha da artırmak için ısı yayan alüminyum alaşımlı kulak kapağı kapaklarına sahip.

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Asus Kulaklık

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