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Yüksek maaşlı yeni iş ilanları yayında! Online başvuruda son günler...

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2020 10:12 | Son Güncelleme

İşsizliği azaltmak ve güçlü iş politikaları belirlemek adına çalışan İŞKUR, pandemi sürecindeki durgunlaşmaya ilaç olacak yeni iş ilanları yayınladı. Değişik sektörlerde iş arayışını sürdüren ya da çalışmaya başlamak isteyen yüz binlerce vatandaş için bir umut ışığı olan bu ilanlara nasıl başvurulacağı merak konusu oldu. İşte İŞKUR ilanlarını takip etme ve ilanlara başvurmanın yolları.

Yüksek maaşlı yeni iş ilanları yayında! Online başvuruda son günler...

İŞKUR, Türkiye'deki istihdam politikalarını düzenlemenin önemli bir aracısı olduğu için iş arayanların bir numaralı adresiydi. Şimdi de pandemi sürecinde işsiz kalanlara büyük destek sundu. Çok sayıda kamu ve özel sektör kurumu için iş ilanı yayınlayan İŞKUR, iş arayanları ve işverenleri kolayca buluşturarak istihdamı artırıyor. İŞKUR internet sitesindeki güncel iş ilanları sayesinde vatandaşlar kendilerine uygun işleri rahatlıkla bulup başvurabiliyor. Ancak siteyi kullanmakta güçlük yaşayan ve aradığına ulaşamayan kişiler olabiliyor. Sizin için İŞKUR iş ilanlarının nasıl kontrol edileceğini inceledik.

İŞKUR'DAKİ GÜNCEL İŞ İLANLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

İŞKUR'un sitesindeki güncel ilanları görebilmek için mutlaka İŞKUR'a giderek ya da internet sitesi üzerinden iş arayan kaydı yaptırmalısınız. İş arayan kaydını yaptırırken sizden öz geçmiş bilgileriniz istenecek. Kaydınızı tamamladıktan sonra çevrim içi olarak iş ilanlarını görüntüleyebileceksiniz.

l İş ilanlarını görüntülemek için aşağıda göreceğiniz bağlantıya tıklayarak "Açık İş İlanları" sayfasını açın. İlanlar arasından kriterlerinize uygun olanların detaylarını inceleyebilir ve başvurabilirsiniz.
l Uygun ilanları daha kolay görüntülemek için taşıdığınız ve aradığınız özelliklere göre ilanları filtreleyebilirsiniz. Filtreleme için sayfanın üst kısmında yer alan arama çubuğuna mesleğinizi, taşıdığınız nitelikleri, aradığınız pozisyonu ya da şirketi yazmanız gerekir. Özel bir arama yapmaya gerek duymuyorsanız bu kısmı pas geçebilirsiniz.
l İş ilanlarının detaylarını öğrenmek içinse arama çubuğunun alt kısmındaki boşlukları -öğrenim durumu, ülke, şehir, engellilik durumu, vardiya vb.- doldurmalısınız.
l Eğer önceki bir tarihte yayınlanan ilanları bulmak istiyorsanız "ilan no" ve "ilan tarihi" bilgilerini eklemeniz gerekir.
l Tüm bilgileri girdikten sonra sayfanın alt kısmındaki "Ara" butonuna basarak iş ilanlarını görebilir ve başvurabilirsiniz.
İŞKUR güncel iş ilanları sayfası için TIKLAYINIZ!

İŞKUR'DA İŞ ARAYAN KAYDI NASIL OLUŞTURULUR?

l İŞKUR'da iş arayan kaydı şubeye giderek veya internet sitesi üzerinden yapılır. İş arama kaydı yapacak kişinin 14 yaşını doldurması gerekir. Kişi kendisiyle ilgili doğru kimlik, eğitim, meslek ve iletişim bilgileri vermekle yükümlüdür. Eğitim ve meslek bilgileri eksikse kaydınız aktifleşemez.
l Engelli kaydı yapacak kişinin sağlık kurulu raporunu İŞKUR İl Müdürlüğü veya Hizmet Merkezi'ne onaylatması zorunludur. Süreli raporlarda rapor tarihi bittikten sonra kayıt normal kayda dönüşür, yeni rapor getirilmesi halinde uzatılır.
l Aynı şekilde eski hükümlüler ve kamuda öncelikli başvuru hakkı olanlar da belgelerini İŞKUR İl Müdürlüğü veya Hizmet Merkezi'ne onaylatmak zorundadır.
l Kaydınızın aktif kalma süresi bir yıldır. Tekrar aktifleştirmek için İŞKUR'la iletişime geçmelisiniz.

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