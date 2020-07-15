Yüksek maaşlı yeni iş ilanları yayında! Online başvuruda son günler...

İŞKUR, Türkiye'deki istihdam politikalarını düzenlemenin önemli bir aracısı olduğu için iş arayanların bir numaralı adresiydi. Şimdi de pandemi sürecinde işsiz kalanlara büyük destek sundu. Çok sayıda kamu ve özel sektör kurumu için iş ilanı yayınlayan İŞKUR, iş arayanları ve işverenleri kolayca buluşturarak istihdamı artırıyor. İŞKUR internet sitesindeki güncel iş ilanları sayesinde vatandaşlar kendilerine uygun işleri rahatlıkla bulup başvurabiliyor. Ancak siteyi kullanmakta güçlük yaşayan ve aradığına ulaşamayan kişiler olabiliyor. Sizin için İŞKUR iş ilanlarının nasıl kontrol edileceğini inceledik.

İŞKUR'DAKİ GÜNCEL İŞ İLANLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

İŞKUR'un sitesindeki güncel ilanları görebilmek için mutlaka İŞKUR'a giderek ya da internet sitesi üzerinden iş arayan kaydı yaptırmalısınız. İş arayan kaydını yaptırırken sizden öz geçmiş bilgileriniz istenecek. Kaydınızı tamamladıktan sonra çevrim içi olarak iş ilanlarını görüntüleyebileceksiniz.

l İş ilanlarını görüntülemek için aşağıda göreceğiniz bağlantıya tıklayarak "Açık İş İlanları" sayfasını açın. İlanlar arasından kriterlerinize uygun olanların detaylarını inceleyebilir ve başvurabilirsiniz.

l Uygun ilanları daha kolay görüntülemek için taşıdığınız ve aradığınız özelliklere göre ilanları filtreleyebilirsiniz. Filtreleme için sayfanın üst kısmında yer alan arama çubuğuna mesleğinizi, taşıdığınız nitelikleri, aradığınız pozisyonu ya da şirketi yazmanız gerekir. Özel bir arama yapmaya gerek duymuyorsanız bu kısmı pas geçebilirsiniz.

l İş ilanlarının detaylarını öğrenmek içinse arama çubuğunun alt kısmındaki boşlukları -öğrenim durumu, ülke, şehir, engellilik durumu, vardiya vb.- doldurmalısınız.

l Eğer önceki bir tarihte yayınlanan ilanları bulmak istiyorsanız "ilan no" ve "ilan tarihi" bilgilerini eklemeniz gerekir.

l Tüm bilgileri girdikten sonra sayfanın alt kısmındaki "Ara" butonuna basarak iş ilanlarını görebilir ve başvurabilirsiniz.

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