Yüksek topuk, duruş bozukluğu yapıyor

İSTANBUL, (DHA)- Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Behiç Tanıl Esemenli, günlük yaşamda ayakkabı seçiminin önemine dikkat çekti. Esemenli, ayakkabının en önemli özelliğinin rahat olduğunu vurgulayarak, “Yüksek topuk, denge ve duruş bozukluğu yapıyor. Peşinden de diz ve bel ağrıları ortaya çıkıyor” dedi.

Ayağa uygun olmayan ayakkabıların ayakta deformasyona yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Behiç Tanıl Esemenli, özellikle kadınların şıklıklarından vazgeçmek istemedikleri için uygun olmayan ayakkabılar tercih ettiğini dile getirdi. Ayakkabıların en önemli özelliğinin ayağa uygun olduğunu vurgulayan Esemenli, “Biz ayağımızı rahat ettirmek için değil, kamufle etmek, boy ve bacakları uzun göstermek için rahatsız ayakkabılar giyiyoruz” diye konuştu.

EN ÖNEMLİ ÖZELLİK: RAHATLIK

Ayakkabı seçiminde insanların dikkat etmesi gereken en önemli özelliğin ayakkabının rahatlığı olduğuna dikkat çeken İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Behiç Tanıl Esemenli, “Yaz aylarında da sıcaklık faktörüyle ayağımızı yerden korumak için yumuşak tabanlı sandaletler tercih etmemiz çok önemli. Özellikle çocukluk çağlarında çocukların ayaklarının küçük olması için, küçük ayakkabılar giydiriliyor. Oysa ayakkabının bir tane fonksiyonu vardır. O da insanın ayağını yerdeki tehlikeden korumaktır. Normal bir ayak için ideal ayakkabı yumuşak, rahat, ayağı sıkıp zarar vermeyen ayakkabılardır” ifadelerini kullandı.