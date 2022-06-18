HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu TYT yapıldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu TYT yapıldı

18.06.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM tarafından 81 il ve Kuzey Kıbrıs'ın Lefkoşa şehrinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi. Bu yıl YKS'ye 3 milyon 234 bin 409 aday ile rekor başvuru yapıldı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu TYT yapıldı

2022-YKS kapsamında yerel saatle 10.15'te başlayan TYT'de adaylara, soruları yanıtlamaları için geçen yıllara göre 30 dakika ek süre verildi. Adaylara 120 sorunun yöneltildiği TYT, 165 dakika sürdü.

10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulanan TYT'ye bu yıl 3 milyon 234 bin 409 aday ile rekor başvuru geldi. Geçen yıl bu sayı 2 milyon 607 bin 903'tü.

Sınava girenlere maske ve dezenfektan dağıtımı yapılmadı, sınav binası girişlerinde adaylara sadece dezenfektanlı mendil verildi. Sınav görevlileri ve adaylardan isteyenler, kendi maskeleriyle sınava geldi.

Covid-19 pozitif durumunu bildirir laboratuvar sonuç raporunun bir dökümünü sınav günü atandıkları sınav binası girişindeki görevlilere teslim eden adaylar, sınav binasında sadece Covid-19 pozitif durumu olan adaylar için hazırlanan yedek sınav salonlarında sınava alındı.

YKS'de ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) yarın yine yerel saatle 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak. "Dosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise yarın yerel saatle 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılacak sınavda 80 soru yer alacak.

Bu yıl YDT'ye 168 bin 430 aday girecek.

Adayların sınav saatinden en az bir saat 15 dakika önce sınav binalarında hazır olması gerekiyor. Adaylar, sınavın sabah oturumu olan AYT'de saat 10.00'dan, öğleden sonra oturumu olan YDT'de saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.

TYT'de 200 ve üzeri puan kullanılması uygulaması bu yıldan sonra sona erecek. 2021-YKS'de sınava giren adaylardan TYT puanı 200 ve üzeri olan ve bu puanı kullanmak isteyen adaylar, 2022-YKS'de bu puanlarını son kez kullanabilecek.

Yükseköğretim Kurulunun aldığı kararla bu yıl üniversiteye girişte TYT 150 ve AYT 180 baraj puanı uygulaması kaldırıldığından puanı hesaplanan tüm adaylar, üniversite tercihinde bulunabilecek.

YKS sonuçları, 20 Temmuz'da açıklanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski koca dehşeti! Genç anne ve bebeğine acı vedaEski koca dehşeti! Genç anne ve bebeğine acı veda
Sosyal medyayı sallamıştı! Cinsiyet değiştirme iddialarına ilişkin hastaneden açıklamaSosyal medyayı sallamıştı! Cinsiyet değiştirme iddialarına ilişkin hastaneden açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksınCumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın
Anahtar Kelimeler:
YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Petrol fiyatlarında hareketlilik! Tüm gözler o güne çevrildi, benzin ve motorinde...

Petrol fiyatlarında hareketlilik! Tüm gözler o güne çevrildi, benzin ve motorinde...

Memur ve emekli maaşları artıyor! Yüzde 40.75 artış...

Memur ve emekli maaşları artıyor! Yüzde 40.75 artış...

İsyan ettiren uygulama! Ücret ödemeyen plajlara giremiyor

İsyan ettiren uygulama! Ücret ödemeyen plajlara giremiyor

İsrail'den yeni İstanbul açıklaması: Otel odalarınızı kilitleyin

İsrail'den yeni İstanbul açıklaması: Otel odalarınızı kilitleyin

Elon Musk’ın '1453' paylaşımı olay oldu

Elon Musk’ın '1453' paylaşımı olay oldu

Çalışmalar sırasında tespit edildi, Vali'den talimat: Sakın dokunmayın

Çalışmalar sırasında tespit edildi, Vali'den talimat: Sakın dokunmayın

İlginizi Çekebilir

Sinirlerinizi kontrol altında tutamıyorsanız...

Sinirlerinizi kontrol altında tutamıyorsanız...

İdrar yolu enfeksiyonu tedavisi için doğal yöntemler

İdrar yolu enfeksiyonu tedavisi için doğal yöntemler

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Pandemi sonrası yeni bir kronik hastalık ortaya çıktı

Pandemi sonrası yeni bir kronik hastalık ortaya çıktı

Hayvanat bahçesinde dehşet anları! Elini verip kolunu kaptırdı

Hayvanat bahçesinde dehşet anları! Elini verip kolunu kaptırdı

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.