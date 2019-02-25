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Yükseköğretimde Türkiye-Rusya işbirliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 10:38 | Son Güncelleme

Türkiye ve Rusya arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yükseköğretim alanında da devam ediyor.

Yükseköğretimde Türkiye-Rusya işbirliği

Türkiye ve Rusya arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yükseköğretim alanında da devam ediyor. Bu doğrultuda İstanbul Esenyurt Üniversitesi ve Rusya’daki Southern University (IMBL) arasında bir işbirliği anlaşması imzalandı.
İşbirliği çalışmaları kapsamında Türkiye’ye gelen Southern University (IMBL) Rektörü Prof. Dr. İmran Akperov, İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nde temaslarda bulundu. İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak ve Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Erdal Dursun ile birlikte derslere girerek öğrencilerle buluşan Rektör Akperov, Rusya ve eğitim imkânları hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Yapılan görüşmelerde uluslararası deneyim ve yabancı dil yeterliliklerinin geliştirilmesi konuları ele alınırken; yüksek lisans ve doktora eğitimi için Türkiye’den Rusya’ya gelecek aday öğrenci ve araştırmacılara sağlanacak fırsatlara vurgu yapıldı.
İki üniversite arasında yapılan işbirliğinde; Rusya’daki çeşitli öğrenim düzeylerindeki yükseköğretim fırsatlarının Türkiye’den mezun öğrencilere sunulması, çeşitli üst öğrenim diploma programlarına kabulleri, uluslararası etkileşim ve deneyim, araştırma kabiliyetleri ve yabancı dil yeterliliklerinin geliştirilmesi gibi konulara öncelik veriliyor.

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