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Yüksekova'da kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 09:41 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde dün gece etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Yüksekova'da kar yağışı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde dün gece etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
İlçe merkezinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, ilçe merkezi beyaz örtüyle kaplandı. İlçe merkezindeki kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, ulaşımda da zaman zaman aksamalar yaşandı. Yüksekova Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, temizlik çalışması başlattı. İlçe halkı, Mart ayının son haftasında yağan kar yağışına şaşırdıklarını söyledi.

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