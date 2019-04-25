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Yüksekova'da karla mücadele baharda da sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 10:05 | Son Güncelleme

Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, Yüksekova ilçesinde 5 metreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı yüksek kesimlerde yol açma çalışması yürütüyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yüksek kesimlerde yolların ulaşıma açılması için ekiplerce çalışma yapılıyor.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kışın sert geçtiği ilçede, nisanın sonuna gelinmesine rağmen çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, kar nedeniyle yolu kapanan, ilçeye 35 kilometre uzaktaki Pınargözü köyü ile bağlı mezralara ulaşımın sağlanması için çalışma yapıyor.

Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yüksek rakımlı tepede günlerdir zorlu çalışma yürüten ekipler, yolun tamamını açmayı hedefliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari karla mücadele Yüksekova

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