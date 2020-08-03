HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yüksekova’daki kazada ölenler gözyaşları arasında toprağa verildi

Yüksekova’daki kazada ölenler gözyaşları arasında toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2020 20:45 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir aracın uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 6 kişi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yüksekova’daki kazada ölenler gözyaşları arasında toprağa verildi

Sabah saatlerinde Hakkari’nin Yüksekova ilçesi İkiyakalar köyü Göllerbaşı bölgesinde meydana gelen trafik kazasında şoför Mustafa Nasıroğlu yaralanırken araçta bulunan Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli ücretli öğretmenler Evin Yazgan, Çimen Özçük, milli eğitimde memurlar Aysun Er, Semra Varol, vergi dairesi memuru Meryem Renda ile Savaş Bayram isimli vatandaş hayatını kaybetti.

CENAZEYE ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI

Hakkari Devlet Hastanesi morgunda otopsileri yapılan cenazeler defnedilmek üzere Yüksekova ilçesine gönderildi. İlçenin Orman Mahallesinde düzenlenen cenaze törenine Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuggeneral Nuri Öztürk, Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu, ölenlerin yakınları, STK temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İzzet Bayram, Aysun Er ve Semra Varol, Orman Mahallesi mezarlığında, Çimen Öztürk Akalın köyünde, Evin Yazgan Onbşılar köyünde ve Meryem Renda ise Adaklı köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
İstanbul Ataşehir'de orman yangını!İstanbul Ataşehir'de orman yangını!
Dünya Emoji Günü nedir, nasıl ortaya çıktı?Dünya Emoji Günü nedir, nasıl ortaya çıktı?

En Çok Okunan Haberler

Ankara-Konya karayolunda feci kaza: 5 ölü

Ankara-Konya karayolunda feci kaza: 5 ölü

Hakkari'de korkunç kaza! Kimlikleri belli oldu

Hakkari'de korkunç kaza! Kimlikleri belli oldu

Otomotiv firmaları araba fiyatlarını güncelliyor!

Otomotiv firmaları araba fiyatlarını güncelliyor!

Samyeli'nin 16 yaşındaki kızından olay poz!

Samyeli'nin 16 yaşındaki kızından olay poz!

Korkutan açıklama! 'Bilanço 15 gün sonra ortaya çıkacak'

Korkutan açıklama! 'Bilanço 15 gün sonra ortaya çıkacak'

Annesini döven gence cadde ortasında tekme tokat dayak attılar

Annesini döven gence cadde ortasında tekme tokat dayak attılar

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji bölgeleri sıraladı! Birçok ile gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji bölgeleri sıraladı! Birçok ile gök gürültülü sağanak uyarısı

Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları sürüyor

Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları sürüyor

Eşiyle kaçan kuzenini önce vurdu ardından bıçaklayarak öldürdü

Eşiyle kaçan kuzenini önce vurdu ardından bıçaklayarak öldürdü

Canlı yayında prompter kazası: Geri al, geri al

Canlı yayında prompter kazası: Geri al, geri al

Bakan Koca: Böyle giderse yasaklar geri gelecek

Bakan Koca: Böyle giderse yasaklar geri gelecek

Diğer Haberler
Zonguldak'ta denize giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu

Zonguldak'ta denize giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu

Son dakika: İstanbul Ataşehir'de orman yangını!

İstanbul Ataşehir'de orman yangını!

Kocaeli'de 3 bin balya saman çıkan yangında kül oldu

3 bin balya saman çıkan yangında kül oldu

Fazla yolcu alan tekneye Sahil Güvenlik ekipleri müdahale etti

Fazla yolcu alan tekneye Sahil Güvenlik ekipleri müdahale etti

Diyarbakır'da silahlı, sopalı, taşlı kavga! Yaralılar var

Diyarbakır'da silahlı, sopalı, taşlı kavga! Yaralılar var

15 yaşındaki Muzaffer'in kahreden ölümü!

15 yaşındaki Muzaffer'in kahreden ölümü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.