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Yüksekovalı esnaf, Farsça öğreniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 12:23 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde esnaf, İran'dan gelen turistlere daha iyi hizmet vermek ve daha sağlıklı bir iletişim kurmak için Farsça öğrenmeye başladı.

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)-HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde esnaf, İran'dan gelen turistlere daha iyi hizmet vermek ve daha sağlıklı bir iletişim kurmak için Farsça öğrenmeye başladı. İranlıların gezme ve alışveriş yapmak için son zamanlarda Hakkari'nin Yüksekova ilçesini, Yüksekovalıların da İran'ı sık sık ziyaret etmesi esnafı, Farsça öğrenmeye sevk etti ve Halk Eğitim Merkezi tarafından Farsça dil kursu açıldı. Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursla, esnafa gezme ve alışveriş amaçlı gelen İranlı turstlerle anlaşabileceği düzeyde Farsça öğretilmesi hedefleniyor. Halk Eğitim Merkezi yetkilileri, dil kursu programına her kesimden 200 kişinin katıldığını, bu eğitimin de 120 saat süreceğini söyledi. İlk defa Yüksekova’da hayata geçirilen bu programın bitiminde ise başarılı olan kursiyerlere sertifika verilecek. Farsça dil kursuna katılan vatandaşlar ise eğitimden oldukça memnun. İran'a sık sık gittiğini anlatan Ayşegül Özkesici, verilen eğitimden memnun olduğunu belirtirken, ticaretle uğraşan Mehmet Tekin ise zorlanmadıklardını söyledi. İran'a sınır olan Yüksekova'da önemli bir ihtiyacın geiderildiğini de anlatan Tekin, "Halk Eğitim Merkezi yetkililerine teşekkür ediyorum. Sınırda olduğumuz için çok ciddi faydası olacak."dedi.

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