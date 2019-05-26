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Yüksekovalı öğretmen ve öğrencilerden 'Doğa için söyle' klibi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 09:32 | Son Güncelleme

 HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Çok Programı Anadolu Lisesi'nin öğrenci ve öğretmenleri, toplumdaki çevre duyarlılığını artırmak ve temiz çevre bilincine katkı sunmak için 'Doğa için söyle' adı altında klip hazırladı.

Yüksekovalı öğretmen ve öğrencilerden 'Doğa için söyle' klibi

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Çok Programı Anadolu Lisesi'nin öğrenci ve öğretmenleri, toplumdaki çevre duyarlılığını artırmak ve temiz çevre bilincine katkı sunmak için 'Doğa için söyle' adı altında klip hazırladı.
Önceki yıllarda terör olayları ile gündeme gelen Yüksekova, sahip olduğu doğal güzelliklerle baş döndürüyor. Bahar aylarıyla birlikte boy veren sarı çiçekler, yeşil örtü, şelaleler, dereler ve tarihi doku, doyumsuz bir manzara oluşturuyor. İlçenin İran sınırında bulunan Esendere beldesinin Çok Programı Anadolu Lisesi'nin öğretmen ve öğrencileri de bu güzelliklere dikkat çekmek, ayrıca toplumdaki çevre duyarlılığını artırmak ve temiz çevre bilincine katkı sunmak için klip hazırladı.
Okulun müzik öğretmeni Ceylan Açat'ın projesi kapsamında hazırlanan klipte, 8 öğretmen ve 3 öğrenci, 'Ayletme beni' şarkısını seslendirdi. Erkan Çapraz'ın yönetmenliğinde beldenin çeşitli mekanlarında çekimleri yapılıp, internet ortamında paylaşılan 'Doğa için söyle' klibi sosyal medyada da oldukça ilgi gördü.
Okul Müdürü Kenan Canan, temel amaçlarının çevre duyarlılığı ve beldenin sahip olduğu doğal varlıkları tanıtmak olduğunu belirterek, "Dilimli Barajı, şelalelerimizin olduğu alanlar, okulumuzun bulunduğu mahalle, Esendere’ye hakim tepeler, tarihi bir mekan olan Kasran köyümüz, Esendere sınır kapımız ve birçok doğal güzelliği olan alanlarda çekimlerimizi yaptık. Klibimizin hazırlanması ve çekimler yaklaşık 3 gün sürdü. Emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederim" dedi.

FOTOĞRAFLI

Yüksekovalı öğretmen ve öğrencilerden 'Doğa için söyle' klibiYüksekovalı öğretmen ve öğrencilerden 'Doğa için söyle' klibiYüksekovalı öğretmen ve öğrencilerden 'Doğa için söyle' klibi

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