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Yüksekovalı Süleyman ile Ukraynalı Mykola çapraz nakille sağlıklarına kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 17:14 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde karaciğer hastası Süleyman Önal (66), nakil için İstanbul'da hastaneye başvuran Ukraynalı Mykola Pavliv (39) ile çapraz nakil için ameliyat masasına yattı.

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari)- (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde karaciğer hastası Süleyman Önal (66), nakil için İstanbul'da hastaneye başvuran Ukraynalı Mykola Pavliv (39) ile çapraz nakil için ameliyat masasına yattı. Süleyman Önal, Pavliv'in eşi Iarysa'dan, Mykola Pavliv ise Önal'ın oğlu İzzet'ten (32) alınan karaciğer ile sağlığına kavuştu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4 yıl önce karaciğer hastalığına yakalanan Süleyman Önal, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne nakil başvurusunda bulundu. Önal'ın yakınlarından yapılan testlerde, doku uyumuna rastlanmadı. Süleyman Önal, yaklaşık 4 ay önce İstanbul'dan gelen telefonla ümitlendi. Oğlu İzzet Önal ile İstanbul'a giden Süleyman Önal, Acıbadem Hastanesi'ne nakil için başvuran Ukraynalı Mykola Pavliv ile çapraz nakil için ameliyat masasına yattı. İzzet Önal'dan alınan karaciğer Mykola Pavliv'e nakledildi. Pavliv'in eşi Iarysa Pavliv'den alınan karaciğer ise Süleyman Önal'a nakledildi. Hem Süleyman Önal, hem de Mykola Pavliv, başarılı geçen ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Babasının çapraz nakille sağlığına kavuştuğunu belirten Süleyman Önal, "Babam, karaciğer nakli için 4 yıl önce Van'da hastaneye başvurdu. Türkiye'de bulamadığımız karaciğeri, Ukraynalı ailede bulduk. Babamla İstanbul Acıbadem Hastanesi'ne gittik. Çapraz nakille babam sağlığına kavuştu. Herhangi bir sorun yok. Ukraynalı aile ile tedavinin ardından tercüman aracılığıyla tanıştık. Din, dil ve ırk farkı yok. Onlar da bizim gibi insan. Babamın sağlığı için ben de karaciğerimi verdim. Karşı tarafın eşi de babama karaciğer verdi. 10 saatlik bir ameliyatla iki hasta da sağlığına kavuştu" dedi.

Süleyman Önal ise hastalığını geç fark ettiğini belirterek, "4 ay önce İstanbul Acıbadem Hastanesi'nde bizi arayarak, 'Ukraynalı bir aile var karaciğer nakliniz uyuşuyor, nakil yapmak istiyorsanız hemen gelmelisiniz' dediler. Biz de zaman kaybetmeden gittik. Ameliyat çok başarılı geçti. Sosyal medya üzerinden Ukraynalı aile ile sık sık görüşüyoruz" diye konuştu.

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