HABER

Yükümlülerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 13:23 | Son Güncelleme

Ordu'da yükümlülerce yapılan butik çikolatalar, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe gönderildi - Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler: - "Burada yapılan işin maddi değeri belki çok büyük değil ama gönül değeri çok yüksek" - Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş: - "İnşallah kısa süre içerisinde burada üretilen butik çikolataları 'Ordu'dan şanlı ordumuza selamlar olsun' sloganıyla askerlerimize ulaştıracağız"

Ordu'da yükümlülerce yapılan butik çikolatalar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere gönderildi.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce bir süre önce Doku Karadeniz Kalkınma Ajansı finansmanında Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla "Yükümlülüğümüz Çikolata" başlıklı proje uygulamaya konuldu.

Proje kapsamında Ordu Ticaret ve Sanayi Odasında (OTSO) açılan kursa, denetimli serbestlikten faydalanan yükümlüler katıldı.

Bir ay önce başlayan kursta yükümlülerin ürettiği butik çikolatalar, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe gönderilmek üzere İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kursiyerleri ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Güler, burada gazetecilere yaptığı açıklamasında, yükümlülerce çok anlamlı bir iş yapıldığını belirterek, "Ordu'da ürettiğimiz çikolataları Mehmetçiğe göndererek morallerinin daha yüksek olmasını sağlıyoruz. Ordu'dan ordumuza sevgilerimizi gönderiyoruz." dedi.

Ordu'nun fındığının kakao ile buluşturulup butik çikolata üretildiğini ifade eden Güler, böylece dünyanın en iyi çikolatasını yapmaya başladıklarını vurguladı.

- "Şanlı ordumuzun her zaman yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz"

Güler, bu çalışmaların aynı zamanda kalkınmalarına da büyük katkı sunacağına işaret ederek, "Bugünkü çalışma ise tamamen bir sevgi köprüsü. Şanlı ordumuzun her zaman yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Burada üretilen çikolataları gönderdiğimiz gibi sattığımız çikolataların parasıyla da ayrıca destek olmak istiyoruz." diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı'na anlamlı destek veren Adalet Bakanlığı ve Ordu Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkür eden Güler, "Burada yapılan işin maddi değeri belki çok büyük değil ama gönül değeri çok yüksek." ifadesini kullandı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş ise denetimli serbestliğin modern infaz hukukunun en önemli kısımlarından biri olduğunu söyledi.

Denetimli serbestlik uygulaması ile toplumun korunmasının amaçlandığına dikkati çeken Aktaş, bu proje ile denetimli serbestlikten yararlanan kişilere butik çikolata imalatı konusunda uzman eğitmenler tarafından kurs verildiğini aktardı.

Aktaş, kursiyerlerin bu şekilde meslek edinmelerinin amaçlandığını belirterek, proje sonunda katılımcılara belge verileceğini ifade etti.

Kursta üretilen çikolataları Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere gönderme kararı alındığını kaydeden Aktaş, "İnşallah kısa süre içerisinde burada üretilen butik çikolataları 'Ordu'dan şanlı ordumuza selamlar olsun' sloganıyla askerlerimize ulaştıracağız. Böylece bu proje daha da anlamlı hale gelmiş oldu." dedi.

PARTNER İlk bakışta fark edilmiyor ama...Sosyal medyayı sallayan detay İlk bakışta fark edilmiyor ama...Sosyal medyayı sallayan detay
Yükümlülerden Mehmetçiğe ‘butik çikolata’Yükümlülerden Mehmetçiğe ‘butik çikolata’
Eda’nın düğün hayali gerçek olduEda’nın düğün hayali gerçek oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asker Barış Pınarı Harekatı çikolata destek Doku Karadeniz Kalkınma Ajansı ordu yükümlü

En Çok Okunan Haberler

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van'da çok sayıda mühimmat ele geçirildi! Asker tek tek çıkardı

Van'da ele geçirildi! Asker tek tek çıkardı

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili son dakika açıklaması

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili son dakika açıklaması

Eşiyle tartıştıktan sonra balkondan atlayan kadın öldü

Eşiyle tartıştıktan sonra intihar etti

Son dakika! Uşak'ta yangın faciası: Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi öldü

Uşak'ta yangın faciası: Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi öldü

Hatay'da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 3 kişi tutuklandı

Hatay'da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 3 kişi tutuklandı

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.