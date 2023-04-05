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Yumruk sıkma şekliniz kişilik özellikleriniz hakkında ipucu veriyor

05.04.2023 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstem dışı yaptığımız hareketler, seçimlerimiz kişilik özelliklerimiz hakkında oldukça bilgi verici olabiliyor. Uzmanların özenle hazırladığı kişilik testleri arasında yer alan yumruk sıkma stili birçok karakter özelliğinizi gözler önüne seriyor. İşte yumruk sıkma şekline göre en zeki ve hassas olan kişiler...

Yumruk sıkma şekliniz kişilik özellikleriniz hakkında ipucu veriyor

Karakter analizleri sadece bir kişiyi tanıma sürecinde kendi içimizde onun hakkında düşündüklerimizi içermiyor. Yapılan araştırmalar sonucunda hazırlanan karakter testlerinde birçok insanların istemsiz yaptığı davranışların karakterlerinin sonucunda olduğu belirtiliyor. Bu testler kendimizde fark etmediğimiz birçok özelliğimizi fark etmemizi sağlayabiliyor. Mia Yilin, TikTok hesabında yayınladığı videoda gerçek kişiliğinizi ortaya çıkarmak için hızlı tüyoyu açıkladı.

İzleyicilere sağ ellerini kaldırıp yumruk yapmaları talimatını verdi.

BAŞ PARMAĞINIZI SAKLIYORSANIZ TİP 1 KİŞİLİK

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Mia, "Başparmağınızı diğer parmaklarınızın altına koyarsanız , Tip 1 kişiliğe sahipsiniz demektir" dedi. "Böyle insanlar zeki, barışçıl ve çok saygılıdır. Ayrıca duygusal olarak hassaslar ve aşırı düşünmeye eğilimliler. Yumuşak bir kalbe sahip oldukları için, başkalarının incinmesini önlemek için genellikle sessiz kalmayı ve hatta özveride bulunmayı seçerler."

Tip 1 kişiliğe sahip olanlar, ilişkilerinde "karşısındaki kişinin tavrını çok önemserler ve eğer olayları ciddiye almıyorlarmış gibi görünürlerse, o zaman bu kişi ayrılmaktan çekinmez". Mia, "Bu kişinin en çok istediği şey, onu gerçekten anlayan biri," diyerek sözlerini tamamladı.

BAŞ PARMAĞINIZ ÜSTTE KALIYORSA TİP 2 KİŞİLİK

Ekran görüntüsü 2023-04-05 155347

Başparmağınızı diğer parmaklarınızın üzerine koyarsanız, Tip 2 kişiliğe sahipsiniz. "Bu insanlar hızlı düşünürler, başkalarına yardım etmekten mutlu olurlar ve süper hayal güçleri vardır," diye açıkladı. "Sabırdan yoksunlar ve sonuç olarak aşırı ayrıntı odaklı değiller. Bu insanlar dışarıdan çok dışa dönük görünebilirler ama gerçekte çabuk sinirlenirler ama duygularını gizlemede iyidirler.

"Ancak, bazen duygusal bastırılmaları hayal kırıklığı ve öfke patlamalarına yol açabilir." Mia ayrıca, bu tür insanların aslında "oldukça utangaç ve içine kapanık" olduklarını belirterek, "Senden %50 hoşlandıklarını düşünüyorlarsa, muhtemelen zaten %80'den fazla beğeniyorlardır." dedi.

VİDEOYU İZLEYENLER KARAKTER ÖZELLİKLERİNİN DOĞRU OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Videoyu izleyen kişiler, Mia'nın analizi hakkındaki düşüncelerini paylaşmak için yorum yaptılar. Sosyal medya kullanıcıları bu analizin kendileri üzerinde doğru olduğunu paylaşarak "Vay canına, bu doğru!", "Neden bu kadar doğru söylüyorsun?" gibi yorumlarda bulundu.

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