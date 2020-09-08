'Yumruk tokuşturmak yoluyla bile temasta bulunmayın'

Dünya genelinde koronavirüs vakalarının artması, salgınla birlikte yaygınlaşan ‘sosyal mesafeli selamlaşmaları’ bile etkilemeye başladı.

Vaka sayısı bakımından son üç ayın zirvesini gören Malezya’da yetkililer, halka fiziksel temastan mümkün olduğunca kaçınma, hatta yumruk tokuşturma gibi yeni tarz temaslarda bile bulunmamaları uyarısı yaptı.

Genel Sağlık Direktörü Doktor Noor Hisham Abdullah, her çeşit fiziksel temasın virüsün bulaşma riskini artırdığına dikkat çekti ve “İşte bu nedenle insanlara ‘yumruk tokuşturmayın’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

Malezya’da haziran ayından bu yana ilk kez günlük vaka sayıları 100’ün üzerine çıktı. Komşuları Filipinler ve Endonezya’ya nazaran salgının biraz daha kontrol altında tutulduğu ülkede, şimdiye kadar 128 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı 9 bin 559’a ulaştı.

