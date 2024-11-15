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Yumurta akı maskesi nedir, nasıl yapılır? Yumurta akı maskesi tarifi

Ferhan Petek Ferhan Petek
13.11.2024 21:41
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Hazır ürünlerden uzak durmayı tercih eden kişiler sadece beslenmelerinde değil, kişisel bakım ürünlerinde de en doğal yöntemleri tercih ederler. Hem sofralarında hem de bakım ürünlerinde doğal malzemeler kullanır ve bu yolla en doğal, en sağlıklı yaşam şartlarını sağlamak isterler. Bu kapsamda yumurta akı maskesi de sık sık gündem olmaktadır.

Yumurta akı maskesi nedir, nasıl yapılır? Yumurta akı maskesi tarifi

Doğal ürünlerle beslenmeyi ya da cilt bakımlarını tamamen doğal ürünler kullanarak yapmayı tercih eden kişiler en doğal besin ve bakım ürünlerinden biri olan yumurtayı çok sık kullanırlar. Yumurtanın özellikle beyaz kısmı, birçok amaç için kullanılan maskelerin ana maddesidir. Ancak cilt için yumurta akı maskesi kullanılacaksa herhangi bir alerjik reaksiyon söz konusu olmaması için mutlaka bir doktora danışmak gerekir.

Yumurta akı maskesi nedir?

Cilt bakımını türlü türlü kremlerle yapmak yerine evde doğal malzemeler ve ürünler kullanarak yapmayı tercih edenler tarafından en sık kullanılan maske, yumurta akı maskesidir. Yumurta akının cilde türlü faydaları olduğu bilinir. Bu nedenle de yumurta akı kullanılarak yapılan maskenin cilt bakımında çok sık tercih edildiği görülür.

Yumurta akı maskesinin en bilinen faydalarından bazıları şunlardır:

  • Cilde ihtiyaç duyduğu besinleri kazandırır.
  • Gözenekleri küçültür.
  • Siyah nokta oluşumunu engeller.
  • Sivilce ve akne oluşumunu engeller.
  • Yağ biriken gözenekleri temizler.
  • Cildi sıkılaştırır.

Yumurta akı maskesi nasıl yapılır?

Yumurta akı maskesi siyah noktaların temizlenmesi ya da siyah nokta oluşumuna engel olması amacı ile kullanılır. Gün içinde çeşitli nedenlerden dolayı yıpranan cilde parlaklık ve canlılık da veren yumurta akı maskesi yüz için kullanılacaksa bal da eklenebilir.

Farklı faydaları olduğu kabul edilen yumurta akı maskesi tarifi birden fazla malzeme kullanarak da hazırlanabilir. Örnek birkaç yumurta akı maskesi tarifi şunlardır:

  • Yumurta akı, bal ve birkaç damla limon suyu karıştırılarak macun kıvamına getirilir. Yüze ve boyuna sürülür. 10 dakika sonra bol su ile durulanır. Bu maskenin cilde parlaklık verdiği bilinir.
  • Karbonat ile yumurta akı karıştırılır ve cilde sürülür. 10 dakika beklettikten sonra bol su ile yıkanmalıdır. Bu maske ile ciltteki gözenekler temizlenir.
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Anahtar Kelimeler:
yumurta maske
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