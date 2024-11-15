KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Güzellik - Moda
  4. Yumurta akı maskesi ne işe yarar, nasıl kullanılır? Yumurta akı maskesi kaç günde bir yapılır?

Yumurta akı maskesi ne işe yarar, nasıl kullanılır? Yumurta akı maskesi kaç günde bir yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
13.11.2024 23:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal beslenmeyi tercih eden kişiler, her öğünde tüketilebilecek yumurtanın da değerini bilirler. Ancak yumurta sadece öğünlerde tüketmek için değil kişisel bakım rutinleri dahilinde de kullanabilir bir malzemedir. Yumurta akı ile yapılan maskeler de bu durumun kanıtı olarak gösterilebilir.

Yumurta akı maskesi ne işe yarar, nasıl kullanılır? Yumurta akı maskesi kaç günde bir yapılır?

Yumurta hem sarısıyla hem beyazıyla hem besin hem de bakım malzemesi olarak son derece faydalıdır. Cilt bakımı için farklı malzemeler ile bir araya gelerek maske yapımında da kullanılır. Ancak yine de herhangi bir alerjik reaksiyon veya olumsuz bir etki olasılığına karşılık doktora danışmadan cilde uygulanması doğru olmayabilir. Bu nedenle düzenli kullanım düşünülüyorsa bilinçsizce kullanmadan önce mutlaka doktora sorulmalıdır.

Yumurta akı maskesi ne işe yarar?

Yumurta akı maskesi siyah noktaları azaltması ya da siyah nokta oluşumunu engellemesi ile bilinir. Daha çok protein kaynağı olması ile değerli görülen yumurta akı hem kemikleri korur hem de doğru kullandığı zaman deri için de faydalı olarak kabul edilir. En bilinen yumurta akı maskesi faydaları şunlardır:

  • Ciltteki yağ oranın azaltır.
  • Sivilceleri giderir ve oluşumunun önüne geçer.
  • Siyah nokta oluşumunu engeller.
  • Cilt tonunu dengeler.
  • Saçlara parlaklık verir.
  • Cildi sıkılaştırır.
  • Gözenekleri kapatır.
  • Cildi temizler.
İşte cilde faydasıyla bilinen yumurta akı maskesi tarifi! İşte cilde faydasıyla bilinen yumurta akı maskesi tarifi!

Yumurta akı maskesi nasıl kullanılır?

Yumurta akı maskesi yüz için kullanılacaksa hangi amaç için kullanıldığına göre farklı malzemeler ile bir araya getirilerek kullanılabilir. Örnek olarak bal ve yumurta akı karıştırılarak 10 dakika yüzde kalacak şekilde sürülüp bol su ile yıkanmalıdır. Bu sayede cilde parlaklık verdiği bilinir.

Maske yüze ya da boyuna uygulanabilir. Önemli olan 10 dakikadan daha fazla tutulmaması ve bol su ile durulanarak çıkartılmasıdır. Saç maskesi olarak da bir damla limon suyu ile karıştırılarak kullanılabilir.

Yumurta akı maskesi kaç günde bir yapılır?

Her ne kadar yararları ile bilinse de yumurta akı maskesi zararları da fazla ya da bilinçsiz kullanımında ortaya çıkabilir. En çok haftada bir kez kullanılması doğru görülen yumurta akı maskesinin olası zararlarından bazıları şunlardır:

  • Ciltte kızarıklık
  • Alerjik reaksiyonlar
  • Ciltte tahriş
  • Kaşıntı
  • Kalıcı deri problemleri

Ancak yumurta akı maskesi kullanılacaksa herhangi bir alerjik reaksiyon söz konusu olmaması için mutlaka bir doktora danışmak gerekir.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
maske
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Adidas, Puma, Nike... Marka spor ayakkabılarda %50'yi aşan indirim

Adidas, Puma, Nike... Marka spor ayakkabılarda %50'yi aşan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.