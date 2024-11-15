Yumurta akı maskesi ne işe yarar, nasıl kullanılır? Yumurta akı maskesi kaç günde bir yapılır?

Yumurta hem sarısıyla hem beyazıyla hem besin hem de bakım malzemesi olarak son derece faydalıdır. Cilt bakımı için farklı malzemeler ile bir araya gelerek maske yapımında da kullanılır. Ancak yine de herhangi bir alerjik reaksiyon veya olumsuz bir etki olasılığına karşılık doktora danışmadan cilde uygulanması doğru olmayabilir. Bu nedenle düzenli kullanım düşünülüyorsa bilinçsizce kullanmadan önce mutlaka doktora sorulmalıdır.

Yumurta akı maskesi ne işe yarar?

Yumurta akı maskesi siyah noktaları azaltması ya da siyah nokta oluşumunu engellemesi ile bilinir. Daha çok protein kaynağı olması ile değerli görülen yumurta akı hem kemikleri korur hem de doğru kullandığı zaman deri için de faydalı olarak kabul edilir. En bilinen yumurta akı maskesi faydaları şunlardır:

Ciltteki yağ oranın azaltır.

Sivilceleri giderir ve oluşumunun önüne geçer.

Siyah nokta oluşumunu engeller.

Cilt tonunu dengeler.

Saçlara parlaklık verir.

Cildi sıkılaştırır.

Gözenekleri kapatır.

Cildi temizler.

Yumurta akı maskesi nasıl kullanılır?

Yumurta akı maskesi yüz için kullanılacaksa hangi amaç için kullanıldığına göre farklı malzemeler ile bir araya getirilerek kullanılabilir. Örnek olarak bal ve yumurta akı karıştırılarak 10 dakika yüzde kalacak şekilde sürülüp bol su ile yıkanmalıdır. Bu sayede cilde parlaklık verdiği bilinir.

Maske yüze ya da boyuna uygulanabilir. Önemli olan 10 dakikadan daha fazla tutulmaması ve bol su ile durulanarak çıkartılmasıdır. Saç maskesi olarak da bir damla limon suyu ile karıştırılarak kullanılabilir.

Yumurta akı maskesi kaç günde bir yapılır?

Her ne kadar yararları ile bilinse de yumurta akı maskesi zararları da fazla ya da bilinçsiz kullanımında ortaya çıkabilir. En çok haftada bir kez kullanılması doğru görülen yumurta akı maskesinin olası zararlarından bazıları şunlardır:

Ciltte kızarıklık

Alerjik reaksiyonlar

Ciltte tahriş

Kaşıntı

Kalıcı deri problemleri

Ancak yumurta akı maskesi kullanılacaksa herhangi bir alerjik reaksiyon söz konusu olmaması için mutlaka bir doktora danışmak gerekir.