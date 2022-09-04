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Yumurta büyüklüğünde yağdı! Ev ve araçlar zarar gördü...

04.09.2022 01:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yumurta büyüklüğünde yağan dolu maddi hasara yol açtı. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı hayatı da olumsuz etkiledi. Yumurtayla aynı boyutta olan dolu taneleri görenleri şaşırttı.

Yumurta büyüklüğünde yağdı! Ev ve araçlar zarar gördü...

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da akşamüzeri sağanak yağış ile birlikte şiddetli fırtına etkili oldu. Sağanak yağış ile birlikte Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yumurta büyüklüğünde dolu yağdı. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

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GÜNEŞ PANELLERİ KIRILDI

Dolu yağışı sebebiyle Taşköprü Devlet Hastanesine ait hasta taşıyan ambulansın camları kırıldı. Ayrıca yumurta büyüklüğünden yağan dolu bazı evlerin dış cephesine zarar verdi, evlerin üzerinde bulunan güneş panellerini kırdı. (İHA)

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Kastamonu dolu
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