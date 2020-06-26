Anne sütünden sonra protein açısından en zengin besin olan yumurta, düşük kalorili içeriğiyle kilo vermeye yardımcı olurken proteinin yanı sıra içerdiği çeşitli vitamin ve mineraller sayesinde de diyet kaynaklı yaşanabilecek halsizlik, titreme gibi olumsuzlukların yaşanmasını da engeller. Tabii ki bu diyet, tek besin ağırlıklı beslenme esasına dayandığı için diyet öncesi gerekli sağlık kontrolleri yaptırılmalı, diyete doktor onayıyla başlanmalıdır.

Yumurta Diyeti Nasıl Yapılır?

Bu diyetin uygulanması sırasında özellikle kahvaltı olmak üzere diğer öğünlerde de 500 kalori daha az yemek yeme isteğine sahip olunur. Diyet, yumurta ile zayıflamanın yanı sıra kasların büyümesini ve güçlenmesini de sağlar. Kaslardan bir kayıp yaşamadan sıkı bir vücuda sahip olmayı vaat eder.

Yumurta aynı zamanda;

A, B, D ve E,

Demir ve çinko başta olmak üzere bazı mineraller,

Folik asit, omega-3, kolin ve selenyum açısından da zengin bir içeriğe sahiptir.

Uyarılara dikkat edilerek yapılan yumurta detoksu sayesinde 2 hafta içerisinde yaklaşık 10 kilo vermek mümkün. Diyet 2 hafta uygulandıktan sonra 3-4 gün ara verilmelidir. Sonrasında tekrar diyete başlanabilir. 2 hafta boyunca bolca yumurta tüketildiği için ortaya çıkması muhtemel kabızlık sorununa engel olmak amacıyla ara öğünlerde çeşitli bitki çaylarından şekersiz olarak tüketilmeli ve bol bol su içilmelidir. Yumurtanın içerisinde bulunan besin değerlerinin dışında vücudun bu konudaki ihtiyacını karşılamak için öğünlerde yeşillik ağırlıklı salata tüketilebilir. Bu diyetin asıl dikkat edilmesi gereken noktası ise; kesinlikle öğün aralarında atıştırma imkanının olmamasıdır. Öte yandan gün içerisinde yapılan en az yarım saatlik yürüyüşler de vücudun daha sağlıklı ve dinç olmasına destek olur.