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Maskelere tonlarca para harcamanıza gerek yok! Evde hazırlayacağınız doğal yumurta maskesiyle...

01.12.2021 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçeriğindeki yüksek protein oranı ve vitaminler ile sofraların sultanı yumurta, cildinizin ve saçlarınızın da kraliçesi olmaya geliyor! Evet, doğru duydunuz. Faydaları saymakla bitmeyen yumurta, saç ve cilt bakımında da oldukça etkili. Peki, yumurta saç ve cilt bakımında nasıl kullanılır?

Maskelere tonlarca para harcamanıza gerek yok! Evde hazırlayacağınız doğal yumurta maskesiyle...

Doğal bakım ürünlerine ve evde yapılan maskelere karşı ilginiz varsa yumurtanın bu konudaki mucizevi etkilerini duymuş olabilirsiniz. Ancak henüz duymadıysanız da üzülmeyin! Sizler için yumurtayı saç ve cilt bakımında nasıl kullanacağınızı anlattık. Haydi, başlayalım!

YUMURTA İLE IŞIL IŞIL SAÇLARA KAVUŞABİLİRSİNİZ

Yumurta içeren maskeler; işlem görmüş, yıpranmış ve cansız saçlar karşısında adeta harikalar yaratıyor ve saçlara sağlıklı formunu geri kazandırıyor. Tüm saç tiplerine iyi gelen yumurta maskesi; sizi hayalinizdeki yumuşak, gür ve parlak saçlara kavuşturacak. İşte, yumurta ile hazırlayabileceğiniz saç maskeleri:

ZEYTİNYAĞLI YUMURTA MASKESİ

  • 2 yumurta

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı:

  • 2 yumurtayı bir kaba alın ve kırın.

  • İyice çırptıktan sonra üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağını ekleyin.

  • Kuru saçınıza maskeyi uygulayın.

  • 35-40 dakika saçınızda bekletin.

  • Daha sonra bol su ile durulayın.

  • Maske sonrası saçlarınız daha sağlıklı ve canlı görünecek.

LİMONLU YUMURTA MASKESİ

  • 2 adet yumurtanın akı

  • 2 yemek kaşığı limon suyu

Hazırlanışı:

  • İki adet yumurtanın akını bir kaba alın.

  • Üzerine 2 yemek kaşığı limon suyunu ekleyin ve elinizle karıştırın.

  • Karışımı kafa derisine değdirmemeye özen göstererek saçlarınıza uygulayın.

  • 15 dakika beklettikten sonra saçlarınızı bol su ile durulayıp şampuanlayabilirsiniz.

  • Maske, saçınızın fazla yağını alır ve dökülme probleminin önüne geçer.

YUMURTA İLE PÜRÜZSÜZ BİR CİLDE SAHİP OLABİLİRSİNİZ

Ev yapımı maskelerde sıklıkla kullanılan yumurta akı; cildi sıkılaştırır, canlandırır ve temizler. Ciltteki sıkılaştırma etkisi sebebiyle gözenekleri küçültülen yumurta, cilt gözeneklerinde biriken fazla yağı ciltten uzaklaştırır. İşte, yumurta ile hazırlayabileceğiniz cilt maskeleri:

BALLI YUMURTA MASKESİ

  • 1 adet yumurtanın akı

  • 1 yemek kaşığı bal

  • 1 yemek kaşığı buğday unu

Hazırlanışı:

  • Malzemelerin hepsini bir kaba alın ve karıştırın.

  • Karışımı temizlenmiş cildinize eşit bir şekilde dağıtın ve masaj yapın.

  • 10 dakika sonra cildinizi durulayın.

  • Bu maske, ciltteki kırışıklıkları azaltır ve bebeksi bir cilde sahip olmanızı sağlar.

ZEYTİNYAĞLI VE BALLI YUMURTA MASKESİ

  • 1 adet yumurtanın akı

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve bal

Hazırlanışı:

  • Malzemeleri bir kap içerisinde karıştırın ve temiz cildinize masaj yaparak uygulayın.

  • 10 dakika bekletip yıkayın.

  • Bu maske, cildinizin nem dengesini sağlar.


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maske saç bakımı
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