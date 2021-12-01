Maskelere tonlarca para harcamanıza gerek yok! Evde hazırlayacağınız doğal yumurta maskesiyle...

Doğal bakım ürünlerine ve evde yapılan maskelere karşı ilginiz varsa yumurtanın bu konudaki mucizevi etkilerini duymuş olabilirsiniz. Ancak henüz duymadıysanız da üzülmeyin! Sizler için yumurtayı saç ve cilt bakımında nasıl kullanacağınızı anlattık. Haydi, başlayalım!
Yumurta içeren maskeler; işlem görmüş, yıpranmış ve cansız saçlar karşısında adeta harikalar yaratıyor ve saçlara sağlıklı formunu geri kazandırıyor. Tüm saç tiplerine iyi gelen yumurta maskesi; sizi hayalinizdeki yumuşak, gür ve parlak saçlara kavuşturacak. İşte, yumurta ile hazırlayabileceğiniz saç maskeleri:
ZEYTİNYAĞLI YUMURTA MASKESİ
2 yumurta
Hazırlanışı:
2 yumurtayı bir kaba alın ve kırın.
İyice çırptıktan sonra üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağını ekleyin.
Kuru saçınıza maskeyi uygulayın.
35-40 dakika saçınızda bekletin.
Daha sonra bol su ile durulayın.
LİMONLU YUMURTA MASKESİ
2 adet yumurtanın akı
Hazırlanışı:
İki adet yumurtanın akını bir kaba alın.
Üzerine 2 yemek kaşığı limon suyunu ekleyin ve elinizle karıştırın.
Karışımı kafa derisine değdirmemeye özen göstererek saçlarınıza uygulayın.
15 dakika beklettikten sonra saçlarınızı bol su ile durulayıp şampuanlayabilirsiniz.
Ev yapımı maskelerde sıklıkla kullanılan yumurta akı; cildi sıkılaştırır, canlandırır ve temizler. Ciltteki sıkılaştırma etkisi sebebiyle gözenekleri küçültülen yumurta, cilt gözeneklerinde biriken fazla yağı ciltten uzaklaştırır. İşte, yumurta ile hazırlayabileceğiniz cilt maskeleri:
BALLI YUMURTA MASKESİ
1 adet yumurtanın akı
1 yemek kaşığı bal
Hazırlanışı:
Malzemelerin hepsini bir kaba alın ve karıştırın.
Karışımı temizlenmiş cildinize eşit bir şekilde dağıtın ve masaj yapın.
10 dakika sonra cildinizi durulayın.
ZEYTİNYAĞLI VE BALLI YUMURTA MASKESİ
1 adet yumurtanın akı
Hazırlanışı:
Malzemeleri bir kap içerisinde karıştırın ve temiz cildinize masaj yaparak uygulayın.
10 dakika bekletip yıkayın.
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