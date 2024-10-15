Yumurtayı köpükleyen de var sebzeyi bulaşık makinesine atan da... Uzmanlar uyardı: "Zehirlenebilirsiniz yapmayın"

Meyve ve sebzelerin sirke ve karbonatla yıkanmasının zararlı maddelerin arındırılmasında etkili olduğu herkesçe bilinen bir yöntem ama işi akıl almaz boyutlara taşıyan hatta sağlık için son derece tehlikeli hale getirenler de var. Sebze ve meyvelerin bulaşık makinesinde yıkandığı videolar yayıldıkça uygulayan sayısı da artıyor uzmanlarsa uyarıyor.

Yumurta, sebze ve meyve gibi besinleri akıl almaz yöntemlerle yıkanması hakkında ATV Ana habere konuşan Endokrinoloji Diyabet ve Metabolizma Uzmanı Prof. Dr. Ela Keskin, "İnsan sağlığı için zararlı." diyerek uyarılarda bulundu.

"YUMURTA HİÇBİR ŞEKİLDE YIKANMAMALI"

Keskin, "Yumurtayı köpükleyerek yıkarsanız eğer kabuğunu yumuşatıp, daha beter içine o maddelerin geçmesini sağlıyorsunuz. Yumurta kabuğundan alınan kalsiyum var, yumurtanın içinde olan. Bu şekilde yapmamak lazım. O şekilde maruz kaldığınız bir ürünü yediyseniz besin zehirlenmeleri olabilir ya da toksik maddeye bağlı zehirlenmeler olabilir. Bunun sonucunda da bulantı, kusma, ishal gibi ciddi bulantılar olabilir." dedi.

SİRKE VE KARBONATLA YIKAYIN

Tabak çanak dizer gibi bulaşık makinesine meyve ve sebzeleri diziyorlar sonra da bunları yıkıyorlar üstelik bir de yumurtayı da deterjanla yıkıyorlar ama kendi sağlıklarını tehlikeye attıklarında bir haberler. Peki sağlığımız için meyve ve sebzeleri nasıl yıkamamız gerekiyor gelin birlikte öğrenelim.

Meyve sebzelerin doğru yıkanma şekli hakkında konuşan uzman isim, "Meyve ve sebzelerin üzerinde genelde pestisit ilaçlar kullanıldığı için bir mum tabakası olur. Bu tabaka bıçakla soyduğunuz zaman ortaya çıkar. Bizim bundan meyveyi arındırmamız için sirkeli su yapmamız yetmeyebilir. Bu yüzden karbonatlı su yapıyoruz. İlk olarak meyvedeki parafini yok etmek ya da azaltabilmek için karbonatlı suda yıkıyoruz. Daha sonra da mikroorganizmalar için sirkeli su kullanıyoruz. Dışarıdan alıyorsanız en sağlıklısı kabuğunu soyarak yemek." ifadelerine yer verdi.